 
السبت 2024-08-03 09:57 م
 
 

أمسية شعرية ضمن فعاليات جرش 38

جانب من الأمسية الشعرية
جانب من الأمسية الشعرية




 

السبت، 03-08-2024 09:12 م

 الوكيل الإخباري - نظمت رابطة الكتاب الأردنيين بالتعاون مع إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته 38، أمسية شعرية اليوم السبت بقاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي بعمان.


وشارك في الأمسية التي أدارتها عضو الرابطة كفاية عوجان، الشعراء الدكتور عطا الله الحجايا، ومحمد العامري/ ومحمد جميعان من الأردن، و محمد البريكي من دولة الإمارات العربية المتحدة.


وقرأ الشعراء عددا من القصائد الشعرية الوجدانية والوطنية، تناولت منها الأوجاع والآلام التي يعاني منها أهلنا في غزة جراء الحرب البشعة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.


وفي نهاية الأمسية التي حضرها عدد من المثقفين والمهتمين، سلم نائب رئيس الرابطة الدكتور رياض ياسين، نيابة عن إدارة المهرجان، شهادات المهرجان التكريمية للشعراء المشاركين.

gnews

أحدث الأخبار

واجهة المنصة

أخبار محلية مؤسسة ولي العهد تطلق منصة إلكترونية لإرسال التهاني لولي العهد

نتنياهو

فلسطين نتنياهو: نتوقع من الأميركيين عدم التدخل في شؤوننا

جانب من الأمسية الشعرية

أخبار محلية أمسية شعرية ضمن فعاليات جرش 38

زهير محمد الخشمان

أخبار محلية الوجه الحقيقي للمؤامرات: اغتيال هنية جزء من لعبة دولية تُدار في الخفاء

جانب من اللقاء

أخبار محلية حزب تيار الاتحاد الوطني يلتقي بأعضاء نادي الأمير علي للصم في إربد

جانب من واجب العزاء

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الطراونة

كتائب القسام

فلسطين آخر تطورات التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى ووقف الحرب على غزة

غرفة صناعة الزرقاء

اقتصاد محلي "صناعة الزرقاء": 20% ارتفاع الصادرات الصناعية خلال تموز الماضي





 


 



الأكثر مشاهدة