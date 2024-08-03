أمسية شعرية ضمن فعاليات جرش 38

وشارك في الأمسية التي أدارتها عضو الرابطة كفاية عوجان، الشعراء الدكتور عطا الله الحجايا، ومحمد العامري/ ومحمد جميعان من الأردن، و محمد البريكي من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقرأ الشعراء عددا من القصائد الشعرية الوجدانية والوطنية، تناولت منها الأوجاع والآلام التي يعاني منها أهلنا في غزة جراء الحرب البشعة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وفي نهاية الأمسية التي حضرها عدد من المثقفين والمهتمين، سلم نائب رئيس الرابطة الدكتور رياض ياسين، نيابة عن إدارة المهرجان، شهادات المهرجان التكريمية للشعراء المشاركين.
-
أخبار متعلقة
-
الوجه الحقيقي للمؤامرات: اغتيال هنية جزء من لعبة دولية تُدار في الخفاء
-
حزب تيار الاتحاد الوطني يلتقي بأعضاء نادي الأمير علي للصم في إربد
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الطراونة
-
مرصد أكيد: تسجيل 63 إشاعة الشهر الماضي
-
الدفاع المدني يخمد حريقا شب داخل أحد مصانع الألبسة في العاصمة
-
بعدما رزق بالأميرة إيمان.. ولي العهد يوجه رسالة للأردنيين
-
شاهد.. الملكة تنشر صورا جديدة للعائلة الهاشمية مع الأميرة إيمان
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يهنئ جلالة الملك بمناسبة قدوم سمو الأميرة إيمان