أمسية شعرية ضمن فعاليات جرش 38

الوكيل الإخباري - نظمت رابطة الكتاب الأردنيين بالتعاون مع إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته 38، أمسية شعرية اليوم السبت بقاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي بعمان.



وشارك في الأمسية التي أدارتها عضو الرابطة كفاية عوجان، الشعراء الدكتور عطا الله الحجايا، ومحمد العامري/ ومحمد جميعان من الأردن، و محمد البريكي من دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقرأ الشعراء عددا من القصائد الشعرية الوجدانية والوطنية، تناولت منها الأوجاع والآلام التي يعاني منها أهلنا في غزة جراء الحرب البشعة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.