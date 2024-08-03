أمسية شعرية غنائية تستحضر العلاقة بين الأردن وفلسطين ضمن فعاليات "جرش"

الوكيل الإخباري - استحضرت أمسية شعرية غنائية العلاقة التاريخية التي تربط الأردن وفلسطين، مساء اليوم السبت، في القاعة الرئيسة بالمركز الثقافي الملكي ضمن فعاليات مهرجان جرش بدورته 38.



وشارك في الأمسية، التي أدارها الدكتور حسن المجالي، الشاعر والإعلامي الكبير اللبناني هنري زغيب والفنانة الأردنية نتالي سمعان، بحضور السفير اللبناني يوسف رجي، والتي أقيمت بالتعاون مع إدارة المهرجان وضمن احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.



واستهل زغيب الأمسية بقراءة مجموعة من القصائد الوطنية، منها "أغنية الأردن"، التي كتبها قبل 4 عقود، تلاها بقصيدة عمان "يا زهرة الأردن"، ولحنها الموسيقار الفلسطيني الدكتور نبيل عزام، وختمها بقصيدة "عمان جئتك من بيروت".



وتابع زغيب قراءته الشعرية التي تحدثت عن مقاومة الفلسطينيين للاحتلال الإسرائيلي ومعاناتهم منذ 1948، وحتى الآن، لأنها رواية الحق والحقيقة، مشيراً في قصائده إلى الجرائم والمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان.



بدورها، استهلت الفنانة سمعان بأغنية "وطني"، تلتها أغنية "أرضي عم يتقاس "، مثلما أبدعت في أغنية السيدة فيروز "زهرة المدائن"، والتي تفاعل معها الحضور.



واختتمت سمعان الأمسية بعدد من الأغاني الطربية للسيدة أم كلثوم وأصالة نصري، بمشاركة الفرقة الموسيقية من الفنانين، ليث سليمان عازف الناي، وعلى الإيقاع عواد عواد، والبيانو يوسف مشربش، وعلى آلة القانون عبد الحليم الخطيب.