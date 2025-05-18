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أمسية شعرية في اتحاد الكتاب ضمن احتفالاته بعيد الاستقلال

اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين
اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين
 
الأحد، 18-05-2025 04:51 م

الوكيل الإخباري-   بدأ اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين أولى فعاليات احتفالاته بمناسبة عيد الاستقلال الذي يصادف في 25 أيار الحالي، بأمسية شعرية مهيبة تليق بعظمة الاستقلال مساء أمس السبت بمقره في عمان وشارك فيها أعضاء الاتحاد الشعراء عبدالرحمن المبيضين وراكان المساعيد وحكمت العزة.

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وفي مستهل الأمسية التي أدارها عضو الاتحاد الكاتب ضيغم القسوس، ألقى رئيس الاتحاد الشاعر عليان العدوان كلمة قال فيها: إن استقلال الأردن، الذي تحقق في عام 1946، كان له تأثير كبير على تمكين الأدباء والكتاب الأردنيين بعدة طرق؛ أهمها ترسيخ وتعزيز حضور الهوية الوطنية، ما الهم الكتاب والأدباء للتعبير عن هذه الهوية والاعتزاز بها، وتناول قضايا الوطن وتاريخه وتراثه في أعمالهم، حيث أصبح الأدب وسيلة لتعزيز الشعور بالانتماء والفخر الوطني، وتوسيع آفاق التعبير مع الاستقلال.

 
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