أمسية شعرية في اتحاد الكتاب ضمن احتفالاته بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري- بدأ اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين أولى فعاليات احتفالاته بمناسبة عيد الاستقلال الذي يصادف في 25 أيار الحالي، بأمسية شعرية مهيبة تليق بعظمة الاستقلال مساء أمس السبت بمقره في عمان وشارك فيها أعضاء الاتحاد الشعراء عبدالرحمن المبيضين وراكان المساعيد وحكمت العزة.

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