أمسية شعرية في اتحاد الكتاب ضمن احتفالاته بعيد الاستقلال

وفي مستهل الأمسية التي أدارها عضو الاتحاد الكاتب ضيغم القسوس، ألقى رئيس الاتحاد الشاعر عليان العدوان كلمة قال فيها: إن استقلال الأردن، الذي تحقق في عام 1946، كان له تأثير كبير على تمكين الأدباء والكتاب الأردنيين بعدة طرق؛ أهمها ترسيخ وتعزيز حضور الهوية الوطنية، ما الهم الكتاب والأدباء للتعبير عن هذه الهوية والاعتزاز بها، وتناول قضايا الوطن وتاريخه وتراثه في أعمالهم، حيث أصبح الأدب وسيلة لتعزيز الشعور بالانتماء والفخر الوطني، وتوسيع آفاق التعبير مع الاستقلال.
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