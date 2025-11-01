أمسية شعرية في اتحاد الكتاب

وفي الأمسية التي حضرها رئيس الاتحاد الشاعر عليان العدوان وعدد من المهتمين، وأدارتها عضو الاتحاد ديما الفاعوري، ألقى الشاعر جودة والشاعرة غنيم عددا من القصائد تنوعت بين الوطني والوجداني والعاطفي.
-
أخبار متعلقة
-
بدء تعديل دوام المدارس الحكومية الأحد
-
قرار مجلس الوزراء حول إعادة هيكلة قطاع المركبات يدخل حيز التنفيذ
-
اصابات بمشاجرة في عمان
-
"أكيد": 93 إشاعة في تشرين الأول
-
حادث سير في ناعور
-
الديوان الملكي يعزي آل الملقي والجندي
-
"الجمارك" : نحو 2000 مركبة متبقية في رصيد المنطقة الحرة
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات