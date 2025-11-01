الأحد 2025-11-02 01:31 ص
 

أمسية شعرية في اتحاد الكتاب

السبت، 01-11-2025 11:16 م

الوكيل الإخباري-    أقيمت في مقر اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين مساء اليوم السبت أمسية شعرية شارك فيها عضوا الاتحاد الشاعر محفوظ جودة وعفاف غنيم.

وفي الأمسية التي حضرها رئيس الاتحاد الشاعر عليان العدوان وعدد من المهتمين، وأدارتها عضو الاتحاد ديما الفاعوري، ألقى الشاعر جودة والشاعرة غنيم عددا من القصائد تنوعت بين الوطني والوجداني والعاطفي.

 
 
