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أمسية شعرية لشهداء غزة بمنتدى الرصيفة الثقافي

منتدى الرصيفة الثقافي
منتدى الرصيفة الثقافي
الثلاثاء، 12-11-2024 02:22 ص

الوكيل الإخباري-    نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون اليوم الاثنين أمسية شعرية وأدبية ضمن الأنشطة الثقافية التي يقيمها المنتدى لدعم الحراك الأدبي بمحافظة الزرقاء.

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واشتملت الأمسية التي أقيمت في قاعة الحزب الوطني الإسلامي وأدارها محمود الحاج، على فقرات لدعم المقاومة الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبمشاركة عدد من الشعراء وحضور رواد المنتدى وعدد كبير من المهتمين بالشأن الثقافي في مدينة الرصيفة.


واستهل رئيس المنتدى محمود الصالح الأمسية باستعراض لأيام الرصيفة الثقافية التي أقامها المنتدى الأسبوع الماضي والتي شكلت نقلة نوعية في العمل الثقافي للمنتدى خلال هذا العام لما اشتملت عليه من تعاون مع هيئات ثقافية متنوعة في محافظة الزرقاء إضافة لإقامة بازار خيري للأسر المنتجة في الرصيفة احتوى على أعمال حرفية تراثية من الثقافة الأردنية العريقة.


وأضاف أن فعاليات المنتدى تركز في الوقت الحالي على رفد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بالدعم المعنوي من خلال الثقافة والأدب لرسم صور الانتصارات والتضحيات شعرا وأدبا لتبقى للتاريخ والمستقبل.


وفي فقرات الأمسية، ألقى الشاعر والناقد هاني الهندي عدد من القصائد منها: طفل يترجل، الجرافة، الاسترجاع، المرج، الشهيد. رسم فيها لوحات فنية لتضحيات الشهداء ومعاناة الأطفال تحت وطأة الاحتلال الصهيوني.


بدوره، شارك الشاعر أحمد الكواملة بقصائد: زكريا، مقام التقى، باب الافتقار، ومضات، أبي، 99، عتاب، اراك، ضمير، عمر.

 
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