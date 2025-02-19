أمسية شعرية وطنية بإربد بعنوان "كلنا مع الملك كلنا معك"

ورحب رئيس اتحاد القيصر رائد العمري خلال الأمسية التي أدارتها الدكتورة حنين عبيدات، بالحضور وبالشعراء المشاركين بكلمات وطنية وجهها للأردن ولجلالة الملك عبدالله الثاني.
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