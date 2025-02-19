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أمسية شعرية وطنية بإربد بعنوان "كلنا مع الملك كلنا معك"

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين
الملك عبدالله الثاني
الأربعاء، 19-02-2025 02:23 م

الوكيل الإخباري-   نظم اتحاد القيصر للأدب والفنون وبالتعاون مع منتدى كفريوبا الثقافي في قاعة بلدية إربد الكبرى مساء أمس، أمسية شعرية وطنية بعنوان "كلنا مع الملك كلنا معك"، بحضور وزير الثقافة الأسبق الدكتور صلاح جرار، وبمشاركة عدد من الشعراء.

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ورحب رئيس اتحاد القيصر رائد العمري خلال الأمسية التي أدارتها الدكتورة حنين عبيدات، بالحضور وبالشعراء المشاركين بكلمات وطنية وجهها للأردن ولجلالة الملك عبدالله الثاني.

 
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