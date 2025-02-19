أمسية شعرية وطنية بإربد بعنوان "كلنا مع الملك كلنا معك"

الوكيل الإخباري- نظم اتحاد القيصر للأدب والفنون وبالتعاون مع منتدى كفريوبا الثقافي في قاعة بلدية إربد الكبرى مساء أمس، أمسية شعرية وطنية بعنوان "كلنا مع الملك كلنا معك"، بحضور وزير الثقافة الأسبق الدكتور صلاح جرار، وبمشاركة عدد من الشعراء.

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