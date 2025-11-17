أمسية شعرية وفنية في منتدى الرصيفة

10:37 م

الوكيل الإخباري- نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، بالتعاون مع جمعية عائدون-الرصيفة اليوم الاثنين، أمسية شعرية وفنية منوعة.





وأقيمت الأمسية التي أدارها محمود الحاج في قاعة الحزب الوطني الإسلامي، بمشاركة عدد من الشعراء والفنانين من أبناء مدينة الرصيفة وحضور رواد المنتدى والمهتمين بالشأن الثقافي.



وأشار رئيس المنتدى محمود الصالح إلى أهمية العمل الجماعي بين كافة الهيئات الثقافية وبدعم من مديرية ثقافة الزرقاء، داعيا إلى ضرورة مشاركة كافة المؤسسات العامة والخاصة في دعم المثقفين ومشاريعهم الثقافية.



بدوره، أشاد رئيس جمعية عائدون-الرصيفة أكرم أبو شهاب بالعمل الجماعي في مجال الثقافة لإثراء الفكر والعقل وإنتاج تراث فكري حضاري يغني الوطن والمجتمع بالعلم والتطور.



وقدم الشاعران محمد الخليلي وقصي إدريس فقرات شعرية ونثرية متبادلة تضمنت مجموعة من القصائد بين الغزل والحب والتقدير للإنسان والتغني بالأردن تراثا وحضارة وقيادة. فيما شارك الفنان ماجد عبدالمجيد بفقرات منوعة من الأغاني الوطنية والتراثية أضافه لاغاني كلاسيكية من الطرب القديم.

