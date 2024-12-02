أمسية في منتدى الرصيفة الثقافي لدعم غزة

وقال رئيس المنتدى محمود الصالح إن الأردن بمثقفيه يشاركون في الدفاع عن فلسطين، مقتدين بجلالة الملك عبدالله الثاني في نضاله المتواصل في كل المحافل الدولية لتثبيت الحق الفلسطيني وإجهاض كل المحاولات الإسرائيلية لسلب هذا الحق على حساب الشعبين الفلسطيني والأردني.
وقدم الشاعر زياد السعودي باقة من قصائده ومنها: بيوت الشعر، وجع، مقام النوح، دياري، غزاك الشيب. تغنى بها بجماليات الشعر في إظهار الشوق والحنين لفلسطين.
بدوره، قرأ الشاعر هشام القواسمة قصائده: يا بحر غزة، هي صورتي علقتها في الشام، نادى فيها للحرية وحب الوطن.
واختتم الشاعر عمر العامري الأمسية بمجموعة من قصائده الجديدة ومنها: بلا عنوان، وجه أمي، بوح نخلة. نطق فيها بالحب للوطن.
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