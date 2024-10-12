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أمسية موسيقية وطنية في مركز هيا الثقافي

مسرح الجليلة في مركز هيا الثقافي
مسرح الجليلة في مركز هيا الثقافي
السبت، 12-10-2024 08:20 م

الوكيل الإخباري-    نظمت جمعية العون لرعاية مرضى الزهايمر، مساء اليوم السبت على مسرح الجليلة في مركز هيا الثقافي ، أمسية موسيقية غنائية وطنية.

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وفي مستهل الأمسية التي حضرها مندوبا عن وزير الثقافة، أمين عام الوزارة بالوكالة المهندس ماهر نفش، قالت رئيسة اللجنة الاجتماعية في الجمعية لين مدانات، إنه في ظل ما يجري حولنا من أحداث دامية، نحتاج إلى أشياء تبقي فينا الأمل والعزم والإصرار على مواصلة مهامنا وواجباتنا اليومية.

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