أمسية موسيقية وطنية في مركز هيا الثقافي

وفي مستهل الأمسية التي حضرها مندوبا عن وزير الثقافة، أمين عام الوزارة بالوكالة المهندس ماهر نفش، قالت رئيسة اللجنة الاجتماعية في الجمعية لين مدانات، إنه في ظل ما يجري حولنا من أحداث دامية، نحتاج إلى أشياء تبقي فينا الأمل والعزم والإصرار على مواصلة مهامنا وواجباتنا اليومية.
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