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أمطار الخير تبشر المزارعين في عجلون

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أرشيفية
الجمعة، 20-12-2024 02:06 م

الوكيل الإخباري- استبشر مزارعو محافظة عجلون بأمطار الخير التي هطلت منذ صباح اليوم الجمعة، لتحيي آمالهم بتعزيز القطاع الزراعي والنباتي والحيواني، وبددت المخاوف بسبب انحباس الأمطار، الأمر الذي جعلهم يعزفون عن زراعة أراضيهم بالغراس الجديدة، خلال فترة انقطاع المطر.

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وفي هذا الصدد، أشار مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان إلى أهمية استثمار كميات الأمطار التي تهطل وتجميعها من أسطح المنازل وزراعة المحاصيل الحقلية والأشجار للموسم الحالي ومواجهة تزايد الطلب على مياه الري خلال أشهر الصيف؛ لتأمين زراعاتهم وغراسهم من المواسم السابقة وأشجارهم المروية بما يضمن ديمومتها.


كما أكد على أهمية مراعاة مواعيد زراعة البذور لإنجاح الموسم، لافتا إلى أن التغيرات المناخية وقلة الهطولات المطرية تلعب دورا كبيرا في تأخر نمو المزروعات.


وقال العدوان، إن الأمطار لها أثار إيجابية وخاصة على المحاصيل الحقلية إضافة إلى تعزيز المخزون الرطوبي في التربة وتجميع المياه في الحفائر الترابية.

 
gnews

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