أمن الجسور تنشر البرنامج الأسبوعي لدوام جسر الملك حسين

برنامج الدوام :
كما أكدت الإدارة بأن على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الاغلاق بساعه على الأقل .
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