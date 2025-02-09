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أمن الجسور تنشر البرنامج الأسبوعي لدوام جسر الملك حسين

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 09-02-2025 10:11 ص
الوكيل الإخباري-  نشرت إدارة أمن الجسور البرنامج الأسبوعي لعمل جسر الملك حسين ، مشيرة إلى أن أي تعديل على أوقات دوام الجسر سيتم إبلاغ المواطنين والمسافرين عنه في حينه .اضافة اعلان


برنامج الدوام :

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كما أكدت الإدارة بأن على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الاغلاق بساعه على الأقل .
 
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