"أمن الدولة" تصدر قرارها بتجريم المتهمين بقضايا مخدرات

وتتلخص وقائع القضية، أنه وعلى اثر المعلومات الواردة لإدارة مكافحة المخدرات بقيام المحكوم عليهم بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة بلغت 6 ملايين و450 ألف حبة كبتاجون و143 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر، من أجل تهريبها إلى دولة مجاورة عن طريق تخزينها داخل آلية ثقيلة (مدحلة)، فقد تم التحرك الى أماكن تواجدهم وإلقاء القبض عليهم وضبط المواد المخدرة.
كما أصدرت محكمة أمن الدولة بتاريخ 6-4-2026 قرارها بتجريم 4 متهمين بجناية حيازة وتصدير مواد مخدرة بقصد الاتجار والحكم عليهم بالنتيجة بالوضع بالإشغال المؤقتة لمدة 25 عاما والغرامة المالية 25 ألف دينار ومصادرة مبلغ 136 ألف دينار من متحصلات اتجارهم بالمواد المخدرة ومصادرة 3 مركبات استخدمت في عمليات الاتجار بالمواد المخدرة.
وتتلخص وقائع القضية، إنه وبتاريخ 14-10-2024 وعلى أثر المعلومات الواردة لإدارة مكافحة المخدرات بقيام المجرمين بحيازة كميات كبيرة من مادة الهيروين المخدرة والمعدة للاتجار بها وعليه تم التحرك الى مكان تواجدهم وإلقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم 12 كيلوغراما ونصف من مادة الهيروين المخدرة ومبلغ 136 ألف دينار متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.
وتأتي هذه العقوبات انسجاما مع أحكام القانون لتحقيق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة الأردنية الهاشمية وتعريض أمن المجتمع الأردني للخطر.
