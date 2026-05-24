أمين عام الأوقاف يبحث تعزيز الرقمنة وإدارة البيانات في الوزارة

الوكيل الإخباري- بحث أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور إسماعيل الخطبا، خلال لقائه اليوم الأحد مديري المديريات في الوزارة والميدان،سبل تعزيز التحول الرقمي وإدارة البيانات في قطاع الأوقاف، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، انسجاما مع التوجهات الوطنية في الرقمنة والتحديث.

وأكد الخطبا أهمية بناء قواعد بيانات مركزية (جيو مكانية) وقواعد بيانات محدثة، تسهم في تحسين آليات العمل واتخاذ القرار، مشددا على ضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير قطاع الأوقاف وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.