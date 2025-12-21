أمين عام "الأوقاف" يتفقد العمل بمديرية الشؤون النسائية

الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور اسماعيل الخطبا، اليوم الأحد، سير العمل في مديرية الشؤون النسائية بالوزارة.

اضافة اعلان

وأكد الخطبا، أهمية دور الواعظات في خدمة المجتمع من خلال العمل الدعوي والتطوعي في إطار جهود وزارة الأوقاف لتعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال ونشر الوعي بقضايا المرأة والأسرة والمجتمع.