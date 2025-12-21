أمين عام "الأوقاف" يتفقد العمل بمديرية الشؤون النسائية

ودعا إلى مواصلة جهود تمكين المرأة دينيا واجتماعيا وثقافيا لخدمة دينها ووطنها ومجتمعها وإيصال خطاب الوزارة الوسطي المعتدل انطلاقا من مضامين رسالة عمان، لافتا إلى حرص وزارة الأوقاف بتوجيهات مباشره من وزيرها الدكتور محمد الخلايلة على دعم مختلف البرامج والمبادرات التي تسهم في نشر قيم الإسلام الوسطي المعتدل، وتعزز من دور الأسرة في المجتمع، ويعكس الصورة الحقيقية لدور الواعظات في بناء الأسرة والمجتمع.
