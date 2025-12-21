الأحد 2025-12-21 04:50 م

أمين عام "الأوقاف" يتفقد العمل بمديرية الشؤون النسائية

الأحد، 21-12-2025 03:57 م

الوكيل الإخباري-   تفقد أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور اسماعيل الخطبا، اليوم الأحد، سير العمل في مديرية الشؤون النسائية بالوزارة.

وأكد الخطبا، أهمية دور الواعظات في خدمة المجتمع من خلال العمل الدعوي والتطوعي في إطار جهود وزارة الأوقاف لتعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال ونشر الوعي بقضايا المرأة والأسرة والمجتمع.


ودعا إلى مواصلة جهود تمكين المرأة دينيا واجتماعيا وثقافيا لخدمة دينها ووطنها ومجتمعها وإيصال خطاب الوزارة الوسطي المعتدل انطلاقا من مضامين رسالة عمان، لافتا إلى حرص وزارة الأوقاف بتوجيهات مباشره من وزيرها الدكتور محمد الخلايلة على دعم مختلف البرامج والمبادرات التي تسهم في نشر قيم الإسلام الوسطي المعتدل، وتعزز من دور الأسرة في المجتمع، ويعكس الصورة الحقيقية لدور الواعظات في بناء الأسرة والمجتمع.

 
 


