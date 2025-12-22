أمين عام "الأوقاف" يلتقي مقدّمي أفكار إبداعية

الوكيل الإخباري- بحث أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور إسماعيل فواز الخطبا، لدى استقباله اليوم الاثنين، مقدّمي أفكار إبداعية عبر منصة الإبداع والابتكار بالوزارة، الأفكار والمقترحات المقدمة.

واستعرض الخطبا، بحضور مدير التطوير المؤسسي الدكتور طارق العواودة، مبادرات المشاركين الإبداعية وأهدافها وآليات تنفيذها، وما تحمله من إضافة نوعية لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة.



واكد أهمية دعم ثقافة الإبداع والابتكار وتحفيز الكفاءات الوطنية داخل بيئة العمل المؤسسي، مشيدا بالمستوى المتميز للأفكار المطروحة، وحرص أصحابها على الإسهام الفاعل في مسيرة التطوير والتحديث.