أمين عام "الأوقاف" يلتقي مقدّمي أفكار إبداعية

واستعرض الخطبا، بحضور مدير التطوير المؤسسي الدكتور طارق العواودة، مبادرات المشاركين الإبداعية وأهدافها وآليات تنفيذها، وما تحمله من إضافة نوعية لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة.
واكد أهمية دعم ثقافة الإبداع والابتكار وتحفيز الكفاءات الوطنية داخل بيئة العمل المؤسسي، مشيدا بالمستوى المتميز للأفكار المطروحة، وحرص أصحابها على الإسهام الفاعل في مسيرة التطوير والتحديث.
ووجه الخطبا بمنح مقدّمي الأفكار كتب شكر وتقدير مع مكافآت تشجيعية، تقديرا لجهودهم وتحفيزا لهم على الاستمرار في تقديم المبادرات الإبداعية التي تخدم رسالة الوزارة وأهدافها.
-
أخبار متعلقة
-
الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة
-
تحذير حكومي شديد اللهجة لمرتكبي هذا الفعل
-
مذكرة تفاهم بين سلطة البترا ومجلس الأعمال الأردني الأميركي
-
نقيب التمريض في كربلاء يزور المجلس التمريضي
-
النقابة العامة: تنظيم قطاع العمالة المنزلية الحل الأمثل لمعالجة ظاهرة الهروب
-
الأردن يشارك بملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي
-
"قرى الأطفال" تختتم تدريبا متخصصا في المناصرة وكسب التأييد
-
حوارية حول دور العمل النقابي والتطوعي في تعزيز التنمية