أمين عام الثقافة يفتتح المعرض التشكيلي "تجليات وطن"

الوكيل الإخباري- افتتح أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال الأحمد اليوم السبت المعرض الفني التشكيلي الجماعي "تجليات وطن" في قاعة فخر النساء زيد بالمركز الثقافي الملكي بعمان.

اضافة اعلان



وجال الأحمد الذي رعى حفل الافتتاح مندوبا عن وزير الثقافة، يرافقه رئيس رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين الدكتور إبراهيم الخطيب على لوحات التشكيليين والتشكيليات المشاركين في المعرض الذي نظمته الرابطة احتفاء بالأعياد الوطنية.