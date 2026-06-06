أمين عام الثقافة يفتتح المعرض التشكيلي "تجليات وطن"

وجال الأحمد الذي رعى حفل الافتتاح مندوبا عن وزير الثقافة، يرافقه رئيس رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين الدكتور إبراهيم الخطيب على لوحات التشكيليين والتشكيليات المشاركين في المعرض الذي نظمته الرابطة احتفاء بالأعياد الوطنية.
واشتمل المعرض الذي يستمر يوما واحدا على 60 لوحة وعملا نحتيا فنيا، بمختلف الأحجام اتكأت على مدارس فنية مختلفة منها التعبيرية والتجريدية والواقعية والانطباعية والسوريالية، بمشاركة 60 تشكيليا وتشكيلية من الأردنيين وجنسيات أخرى من أعضاء الرابطة.
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