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أمين عام الخارجية يلتقي وفدا أوروبيا

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
 
الإثنين، 07-04-2025 07:03 م

الوكيل الإخباري-   التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة، اليوم الاثنين، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية السفير ستيفانو سانينو، والوفد المرافق.

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وبحث اللقاء سُبل المضي قدمًا في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي تم توقيعها خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الاتحاد الأوروبي في 29 كانون الثاني الماضي، وتعزيز التنسيق المشترك بين الأردن والاتحاد الأوروبي إزاء التطورات في المنطقة.

 
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