أمين عام الخارجية يلتقي وفدا أوروبيا

وبحث اللقاء سُبل المضي قدمًا في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي تم توقيعها خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الاتحاد الأوروبي في 29 كانون الثاني الماضي، وتعزيز التنسيق المشترك بين الأردن والاتحاد الأوروبي إزاء التطورات في المنطقة.
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