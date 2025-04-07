أمين عام الخارجية يلتقي وفدا أوروبيا

الوكيل الإخباري- التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة، اليوم الاثنين، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية السفير ستيفانو سانينو، والوفد المرافق.

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