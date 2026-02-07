السبت 2026-02-07 08:29 م

أمين عام "الشؤون السياسية" يلتقي سيدات من الجمعية الخيرية الشيشانية

علم الأردن
علم الاردن
 
السبت، 07-02-2026 06:39 م

الوكيل الإخباري-   دعا أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، النساء إلى تعزيز مشاركتهن السياسية والاستفادة من التشريعات التي عززت مكانتهن في قانوني الأحزاب والانتخاب، وقانون الإدارة المحلية. 

اضافة اعلان


وبحسب بيان للوزارة، قال الخوالدة، خلال لقائه اليوم السبت، عددا من سيدات المجتمع المدني في الجمعية الخيرية الشيشانية، إن جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد على مضي الدولة ومؤسساتها في برنامج التحديث السياسي، الذي كان من نتائجه دخول الأحزاب إلى قبة البرلمان، وزيادة تمثيل المرأة والشباب من خلال الأحزاب ومجلس النواب.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة النتائج الأولية لمسح المؤشرات الاقتصادية (مسح الفقاسات) للربع الثالث لعام 2025، والذي أظهر انخفاض أسعار الدجاج اللاحم بما نسبته 4 بالمئة خلال عام 2025 مقارنة مع عام 2024،

أخبار محلية "مستثمري الدواجن": أسعار الدجاج لم ترتفع والزيادات الأخيرة مؤقتة

الزعيمان أكدا التزامهما بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية.

أخبار محلية الأردن وتركيا يصدران بيانا مشتركا في ختام مباحثات الملك وأردوغان

نائب الملك يزور ضريح المغفور له الملك الحسين

أخبار محلية نائب الملك يزور ضريح المغفور له الملك الحسين

الملك يوجه دعوة للرئيس التركي لزيارة الأردن

أخبار محلية الملك يوجه دعوة للرئيس التركي لزيارة الأردن

شاحنات في معبر جابر

أخبار محلية نقيب أصحاب الشاحنات: القرار السوري حول الشاحنات يخالف الاتفاقيات

الملك يمنح الرئيس التركي قلادة الحسين بن علي

أخبار محلية الملك يمنح الرئيس التركي قلادة الحسين بن علي

الملك وأردوغان يؤكدان ضرورة الحفاظ على سيادة الدول بما يحقق السلام والاستقرار

أخبار محلية الملك وأردوغان يؤكدان ضرورة الحفاظ على سيادة الدول بما يحقق السلام والاستقرار

علم الأردن

أخبار محلية أمين عام "الشؤون السياسية" يلتقي سيدات من الجمعية الخيرية الشيشانية



 






الأكثر مشاهدة