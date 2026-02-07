أمين عام "الشؤون السياسية" يلتقي سيدات من الجمعية الخيرية الشيشانية

الوكيل الإخباري- دعا أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، النساء إلى تعزيز مشاركتهن السياسية والاستفادة من التشريعات التي عززت مكانتهن في قانوني الأحزاب والانتخاب، وقانون الإدارة المحلية.

