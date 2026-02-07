أمين عام "الشؤون السياسية" يلتقي سيدات من الجمعية الخيرية الشيشانية

وبحسب بيان للوزارة، قال الخوالدة، خلال لقائه اليوم السبت، عددا من سيدات المجتمع المدني في الجمعية الخيرية الشيشانية، إن جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد على مضي الدولة ومؤسساتها في برنامج التحديث السياسي، الذي كان من نتائجه دخول الأحزاب إلى قبة البرلمان، وزيادة تمثيل المرأة والشباب من خلال الأحزاب ومجلس النواب.
