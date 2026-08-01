أمين عام الشباب يتفقد معسكرات الحسين في القويرة والديسة

والتقى أبو بقر، في مستهل جولته في مركز شباب وشابات الديسة، بحضور رئيس لجنة بلدية الديسة حرب العويضات، المشاركين في معسكر سواعد الإنقاذ وإدارة الأزمات، حيث أشاد بمستوى التدريبات والمهارات التي يكتسبها المشاركون، مؤكدا أهمية هذه المعسكرات في بناء قدرات الشباب وتمكينهم من التعامل مع حالات الطوارئ.
كما تضمنت الجولة زيارة مركزي شباب وشابات القويرة، حيث التقى المشاركات في برنامج الرسم بمركز شابات القويرة، واستمع إلى آرائهن حول المهارات التي يضيفها البرنامج ومدى الاستفادة منه، كما حضر فعاليات برنامج التايكواندو في مركز شباب القويرة، وتفقد ملعب المركز والصالة الرياضية للوقوف على جاهزيتهما.
وشدد أبو بقر، خلال لقائه العاملين في المراكز الشبابية، على دورهم في بناء تواصل فعال مع المجموعات الشبابية ومواكبة تطلعاتهم واحتياجاتهم، واطلع على مرافق وخدمات المراكز، مؤكدا ضرورة تطوير منظومة العمل الشبابي، وتكثيف الجهود لرفع مستوى التنسيق للبرامج التدريبية المقدمة للمنتسبين.
من جانبه، قدم الحسن ملخصا عن إنجازات الربع الأخير لخطط المراكز الشبابية في لواء القويرة وقضاء الديسة، مبينا أن المراكز نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من البرامج التدريبية والتطوعية والثقافية، استهدفت رفع كفاءة الشباب وتعزيز انخراطهم في المبادرات المجتمعية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تأهيل البنية التحتية للمراكز، وتعزيز الشراكات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتوسيع قاعدة المستفيدين في لواء القويرة وقضاء الديسة.
وأكد أن وزارة الشباب تولي أولوية لتعزيز البرامج النوعية داخل المراكز، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على توفير بيئة آمنة ومحفزة تمكن الشباب من ممارسة هواياتهم وصقل قدراتهم، مشيرا الى أهمية الدور التكاملي بين وزارة الشباب والجهات الشريكة من المؤسسات الوطنية والمجتمع المحلي باعتبار هذا التعاون ركيزة أساسية لإنجاح البرامج الوطنية وتعزيز أثرها في القطاع الشبابي.
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