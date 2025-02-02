أمين عام "الصحة" يتفقد عددا من المراكز الصحية في الزرقاء

وشملت الزيارة مراكز: جبل طارق الأولي، ووادي الحجر الشامل، والتطوير الحضري/ ياجوز الأولي، و الرشيد الشامل، حيث التقى الشبول بالمراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم.
وأكد الشبول خلال جولته أهمية تذليل العقبات أمام ذوي الإعاقة، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن غالبية المراكز الصحية في محافظة الزرقاء حصلت على الاعتمادية لعدة مرات، كما أنها خاضعة لبرنامج "صديقة المرأة"، ما يعكس التزام الوزارة بالمعايير الصحية العالمية.
وأشاد بالتشاركية الفاعلة بين الوزارة ولجان صحة المجتمع التي تلعب دورًا محوريًا في مواجهة التحديات وتعزيز الخدمات الصحية، مثنيًا على التعاون الوثيق مع مديريات التربية في إنجاز الفحوصات المدرسية وإعطاء المطاعيم للطلبة، بما يسهم في تعزيز صحة الأجيال المقبلة.
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