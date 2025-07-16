أمين عام النقل ونظيره الفلسطيني يبحثان تذليل العقبات وتعزيز التعاون بين البلدين

الوكيل الإخباري- بحث أمين عام وزارة النقل، فارس أبو دية، ووكيل وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، محمد حمدان، سبل تعزيز التعاون في مجال النقل البري، وتذليل أي عقبات قد تواجه انسياب حركة الركاب والبضائع بين البلدين.

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وأكد أبو دية، خلال لقاء عقد في وزارة النقل اليوم الأربعاء، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، أن الوزارة تقدم جميع التسهيلات اللازمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بحركة المسافرين عبر جسر الملك حسين، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريب مشتركة تسهم في تطوير منظومة النقل البري.



من جانبه، أكد حمدان أن التعاون مع الأردن يشكل ركيزة أساسية في تطوير قطاع النقل الفلسطيني، مثمنًا جهود وزارة النقل الأردنية وهيئة تنظيم النقل البري في دعم الأشقاء الفلسطينيين، والدفع نحو حلول عملية تضمن سلاسة حركة الأفراد والبضائع، وتعزز من مستوى التكامل بين الجانبين.