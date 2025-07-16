الأربعاء 2025-07-16 07:40 م
 

أمين عام النقل ونظيره الفلسطيني يبحثان تذليل العقبات وتعزيز التعاون بين البلدين

ت
جانب من اللقاء
 
الأربعاء، 16-07-2025 06:14 م

الوكيل الإخباري- بحث أمين عام وزارة النقل، فارس أبو دية، ووكيل وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، محمد حمدان، سبل تعزيز التعاون في مجال النقل البري، وتذليل أي عقبات قد تواجه انسياب حركة الركاب والبضائع بين البلدين.

اضافة اعلان


وأكد أبو دية، خلال لقاء عقد في وزارة النقل اليوم الأربعاء، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، أن الوزارة تقدم جميع التسهيلات اللازمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بحركة المسافرين عبر جسر الملك حسين، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريب مشتركة تسهم في تطوير منظومة النقل البري.


من جانبه، أكد حمدان أن التعاون مع الأردن يشكل ركيزة أساسية في تطوير قطاع النقل الفلسطيني، مثمنًا جهود وزارة النقل الأردنية وهيئة تنظيم النقل البري في دعم الأشقاء الفلسطينيين، والدفع نحو حلول عملية تضمن سلاسة حركة الأفراد والبضائع، وتعزز من مستوى التكامل بين الجانبين.


وأشار الخرابشة إلى التزام الهيئة بتعزيز واستدامة حركة النقل للركاب والبضائع، والعمل مع الجانب الفلسطيني لتسهيل الإجراءات والاستمرار في التطوير المشترك، بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في رفع كفاءة القطاع.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أخبار محلية حادث مروع على طريق الجفر يودي بحياة سائق صهريج محمّل بالنفط الخام

لل

مهرجان جرش ليلة أردنية بامتياز على أرض المسرح الجنوبي في مهرجان جرش 2025

لب

مهرجان جرش ليلة ليست ككل الليالي على المسرح الجنوبي مع فارس الأغنية السعودية خالد عبد الرحمن من

نور مهنا يُطرب جمهور "جرش" في ليلة من ليالي الزمن الجميل

مهرجان جرش نور مهنا يُطرب جمهور "جرش" في ليلة من ليالي الزمن الجميل

g

أسواق ومال ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وتراجعه مقابل اليورو

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية القوات المسلحة تُجلي أكبر دفعة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

السلطات النيجيرية تنظم جنازة رسمية للرئيس السابق محمد بخاري

عربي ودولي نيجيريا تودّع محمد بخاري بجنازة رسمية وحداد وطني

عناصر من قوات "العصائب الحمراء" في الشام

عربي ودولي "العصائب الحمراء" تنشر رسالة تفوح منها رائحة الدماء لنتنياهو .. تفاصيل



 
 





الأكثر مشاهدة