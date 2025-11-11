الثلاثاء 2025-11-11 08:47 م
 

أمين عام النقل يلتقي خبراء الأرصاد البريطانية والمعهد الدولي لإدارة المياه

الثلاثاء، 11-11-2025 08:12 م
الوكيل الإخباري-  التقى أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني والمعهد الدولي لإدارة المياه، بحضور ممثلين عن إدارة الأرصاد الجوية / وزارة النقل، في إطار مشروع "جاهز: بناء منعة اللاجئين والمجتمعات المستضيفة في الأردن".اضافة اعلان


وقدم مدير مشروع "جاهز" جيرمي ستون نبذة عن الإجراءات التي تم اتخاذها لإنجاز المشروع، واستعرض مراحل العمل والنتائج التي جرى تحقيقها، مبينًا أن المشروع يهدف إلى تعزيز الإجراءات الاستباقية للتكيف مع التغير المناخي، من خلال خطط واستراتيجيات طويلة الأمد وأنظمة تنبؤ فعّالة تدعم قدرة الحكومة الأردنية على مواجهة التحديات المناخية وتوجيه التمويل المناخي لخدمة المجتمعات المحلية.

من جهته، أشار أبو دية إلى أهمية التعاون في إطار مشروع "جاهز" وتبادل الخبرات مع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني والمعهد الدولي لإدارة المياه، مؤكّدًا أن هذا التعاون يعزز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقنيات الرصد الجوي والتنبؤ المناخي وإدارة البيانات المناخية، ويسهم في رفع كفاءة المنظومة الوطنية وتعزيز جاهزية المؤسسات للتعامل مع التغيرات المناخية والظواهر الجوية المتطرفة.

ويشارك في تنفيذ المشروع عدد من الجهات الوطنية من بينها وزارة المياه والري، ووزارة الإدارة المحلية، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بإشراف وزارة البيئة، فيما تعد إدارة الأرصاد الجوية / وزارة النقل شريكًا رئيسيًا في المشروع.
 
 
