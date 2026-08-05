أمين عام جامعة الدول العربية: اجتماع عمّان سجل الموقف الرافض للممارسات الإسرائيلية

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، الأربعاء، إن الاجتماع الذي عقد في الأردن سجل الموقف الرافض للممارسات الإسرائيلية، مشيرا إلى مناقشة مقترحات محددة بشأن ما يمكن عمله واقتراحه.

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وأعرب فهمي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب انتهاء الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة، الذي عقد في العاصمة عمّان، عن تقديره وشكره للمملكة الأردنية الهاشمية على الدعوة لعقد الاجتماع في ظرف وتوقيت بالغ الحساسية والخطورة، مقدرا بشكل خاص نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي.



وأضاف أن "الدعوة للاجتماع جاءت في توقيتها"، مشيرا إلى أن ما تمت مناقشته سيعلن في إطار البيان وما بعده.



وقال إن الأمور نفسها نوقشت مع جلالة الملك عبدالله الثاني، وإن المجتمعين حصلوا منه على توجيه بشأن كيفية توجيه الرسالة أو إيصالها إلى المجتمع الدولي في المحافل المختلفة.



وأكد فهمي اتفاقه مع كل ما قاله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي فيما يتعلق بالاجتماع.



واستضاف الأردن الأربعاء، اجتماعا وزاريا لدعم القدس وأماكنها المقدسة، بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلَّفة بالتحرّك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء خارجية وممثلي جمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، وماليزيا.