أمين عام سلطة وادي الأردن يتفقد سدي ابن حماد والكرك

الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة الثلاثاء، سدي ابن حماد والكرك، وذلك عقب الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المنطقة ووصول منسوب المياه في السدين إلى كامل طاقتهما الاستيعابية.

واطلع الحيصة على أوضاع السدود والمنشآت التابعة لها، وتابع إجراءات التشغيل والصيانة لضمان استدامة العمل بكفاءة عالية، مؤكدا جاهزية السدين وقدرتهما الفنية على التعامل مع كميات المياه الواردة دون تسجيل أي ملاحظات تؤثر على السلامة الإنشائية.