أمين عام سلطة وادي الأردن يتفقد سدي ابن حماد والكرك

واطلع الحيصة على أوضاع السدود والمنشآت التابعة لها، وتابع إجراءات التشغيل والصيانة لضمان استدامة العمل بكفاءة عالية، مؤكدا جاهزية السدين وقدرتهما الفنية على التعامل مع كميات المياه الواردة دون تسجيل أي ملاحظات تؤثر على السلامة الإنشائية.
وأشار إلى أن سلطة وادي الأردن تواصل مراقبة السدود على مدار الساعة من خلال فرق فنية متخصصة لمتابعة منسوب المياه وتطبيق أعلى معايير الأمان المائي، ما يسهم في حماية البنية التحتية وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية لخدمة القطاعين الزراعي والمائي.
