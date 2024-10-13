أمين عام سلطة وادي الأردن يتفقد مركز التحكم في دير علا

خلال الجولة، تفقد الحيصة أعمال الصيانة الجارية في الأغوار الشمالية والوسطى والمنشآت المائية وقناة الملك عبدالله واستمع إلى الملاحظات الميدانية لضمان تقديم الدعم اللازم للأحواض الزراعية ومناطق التنظيم والطرق النافذة.
كما أعلن الحيصة عن تشكيل غرفة طوارئ مركزية تعمل على مدار الساعة في دير علا مرتبطة بغرف الطوارئ الفرعية على امتداد وادي الأردن والسدود في المملكة. وبيّن أنه تم تخصيص فرق فنية وهندسية في كل غرفة طوارئ.
وفي ختام الجولة شدد الحيصة على ضرورة التعاون الكامل مع الحكام الإداريين والأجهزة المعنية وإطلاعهم على أي طارئ داعياً إلى الاستعانة بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص عند الضرورة لضمان الجاهزية القصوى خلال الموسم المطري.
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