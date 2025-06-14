أمين عام سلطة وادي الأردن يتفقد مركز التحكم والسيطرة

وحسب بيان لوزارة المياه والري اليوم السبت، أكد الحيصة خلال الجولة أن مركز التحكم يُعد أحد المكونات الحيوية في منظومة إدارة المياه في وادي الأردن، لما له من دور محوري في متابعة تدفق المياه، وتنظيم عمليات التزويد المائي .
وشدد على أهمية الجاهزية الفنية والميدانية العالية، مشيرًا إلى أن السلطة كثّفت جهودها في دعم المركز بالكوادر المؤهلة والتقنيات الحديثة، إلى جانب تجهيز غرفة الطوارئ للعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الغرف الفرعية المنتشرة في مواقع السدود والمنشآت المائية.
-
أخبار متعلقة
-
هيئة الطيران المدني تعلن تعليق حركة الطيران حتى إشعار آخر
-
إطلاق صافرات الإنذار في الأردن
-
الترخيص المتنقل بالأزرق الأحد والاثنين
-
ماذا تفعل عند سماع صفارات الإنذار؟.. مهم من إدارة الأزمات
-
الحموري رئيسا لمجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة
-
إحالة ملف تستر أشخاص على ملكيات لجماعة الإخوان المنحلة للنائب العام
-
الصفدي ونظيرته الكندية: عدوان إسرائيل على إيران يدفع المنطقة نحو التصعيد والتوتر
-
تعديل على ساعات العمل في جسر الملك حسين الأحد