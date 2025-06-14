السبت 2025-06-14 11:33 م
 

أمين عام سلطة وادي الأردن يتفقد مركز التحكم والسيطرة

ا
جانب من الجولة
 
السبت، 14-06-2025 10:22 م

الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، مركز التحكم والسيطرة التابع للسلطة في وادي الأردن للاطلاع على جاهزية المركز الفنية والتقنية، وسير العمل، وضمان توزيع المياه للمزارعين وشركات المياه .

اضافة اعلان


وحسب بيان لوزارة المياه والري اليوم السبت، أكد الحيصة خلال الجولة أن مركز التحكم يُعد أحد المكونات الحيوية في منظومة إدارة المياه في وادي الأردن، لما له من دور محوري في متابعة تدفق المياه، وتنظيم عمليات التزويد المائي .


وشدد على أهمية الجاهزية الفنية والميدانية العالية، مشيرًا إلى أن السلطة كثّفت جهودها في دعم المركز بالكوادر المؤهلة والتقنيات الحديثة، إلى جانب تجهيز غرفة الطوارئ للعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الغرف الفرعية المنتشرة في مواقع السدود والمنشآت المائية.

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي دفعات جديدة من الصواريخ الإيرانية تضرب إسرائيل

ا

أخبار محلية هيئة الطيران المدني تعلن تعليق حركة الطيران حتى إشعار آخر

ل

أخبار محلية إطلاق صافرات الإنذار في الأردن

ل

عربي ودولي ترامب: توافقت مع بوتين على أن النزاع بين إسرائيل وإيران يجب أن ينتهي

ل

أخبار محلية الترخيص المتنقل بالأزرق الأحد والاثنين

ل

أخبار محلية ماذا تفعل عند سماع صفارات الإنذار؟.. مهم من إدارة الأزمات

ل

عربي ودولي وسائل اعلام إسرائيلية: إسرائيل ترسل أسرابًا من الطائرات نحو ايران

ا

أخبار محلية أمين عام سلطة وادي الأردن يتفقد مركز التحكم والسيطرة



 
 





الأكثر مشاهدة