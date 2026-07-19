أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردني

وقال النسور إن عملية استشراف المستقبل هي عملية منظمة ومنهجية تعتمد على التشارك وتنوع التخصصات والخبرات، بهدف اكتشاف الخيارات والاحتمالات الممكنة ضمن إطار زمني محدد، والعوامل المؤثرة في إحداث التغيير.
واستعرض المفاهيم الأساسية لاستشراف المستقبل، وتقدير حالات عدم اليقين، وتحليل التوجهات المستقبلية، وأدوات التفكير الاستراتيجي، وخطوات بناء السيناريوهات المستقبلية، وآليات توظيفها في دعم عملية اتخاذ القرار.
وأضاف أن استشراف المستقبل يمثل محاولة لتوسيع حدود الإدراك من خلال تقييم تأثيرات الأفعال والقرارات الحالية، ومعالجة المشكلات وتجنبها قبل ظهورها، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الحالية للأحداث المستقبلية المحتملة.
وفي ختام المحاضرة، دار نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر على أسئلة واستفسارات الدارسين.
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