أمين عام وادي الأردن يتفقد مشاريع في الأغوار

ورافقه في الجولة عدد من المسؤولين، بما في ذلك المساعد للشؤون الفنية المهندس ماجد خريسات، ومساعد الأغوار الشمالية والوسطى المهندس فيصل الفقير، ومديرة مشاريع الري والبنى التحتية المهندسة جمانة الدويري.
وبحسب بيان لوزارة المياه والري، فقد شملت الجولة متابعة مشروع إعادة تأهيل ري مناطق داميا وشعشاعة ومستودع الكرامة، الذي يضم شبكة ري حديثة تخدم 230 وحدة زراعية وبلغت نسبة الإنجاز فيه 32%.
كما اطلع الحيصة على مشروع إنشاء خط ربط جديد في الغور الأوسط، حيث تم إنجاز 80% من المشروع الذي يهدف إلى تحسين التزويد المائي لصيف 2025.
وفي منطقة تلال الذهب، تابع العمل في مشروع إعادة تأهيل شبكات الري بنسبة إنجاز 30%.
وأكد الحيصة أن هذه المشاريع تأتي لتعزيز كفاءة شبكات الري، وتحديث البنية التحتية، وتقليل الفاقد المائي، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي وتحقيق استدامة مائية.
-
أخبار متعلقة
-
إرادة مـلكية بترفيعات بالأجهزة الأمنية
-
مواطنون في بلعما يطالبون بتحسين خدمات المياه
-
إرادة ملكية بترفيعات في مديرية الأمن العام - أسماء
-
"النزاهة" تستضيف وفداً أكاديميّاً من جامعة القدس الفلسطينية
-
الاردن يشارك في الدورة الوزارية الـ 40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري
-
"لأجل الأردن نتطوع" في مأدبا
-
وزير العمل يصدر جملة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية حتى نهاية العام الجاري
-
الضمان الاجتماعي ودائرة تنمية أموال الأوقاف يوقِّعان مذكرة تفاهم