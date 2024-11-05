أمين عام وادي الأردن يتفقد مشاريع في الأغوار

الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، اليوم الاثنين، عددًا من المشاريع المائية الاستراتيجية في منطقتي الأغوار الشمالية والوسطى، بهدف تعزيز كفاءة الري وتحسين إدارة الموارد المائية.

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ورافقه في الجولة عدد من المسؤولين، بما في ذلك المساعد للشؤون الفنية المهندس ماجد خريسات، ومساعد الأغوار الشمالية والوسطى المهندس فيصل الفقير، ومديرة مشاريع الري والبنى التحتية المهندسة جمانة الدويري.



وبحسب بيان لوزارة المياه والري، فقد شملت الجولة متابعة مشروع إعادة تأهيل ري مناطق داميا وشعشاعة ومستودع الكرامة، الذي يضم شبكة ري حديثة تخدم 230 وحدة زراعية وبلغت نسبة الإنجاز فيه 32%.



كما اطلع الحيصة على مشروع إنشاء خط ربط جديد في الغور الأوسط، حيث تم إنجاز 80% من المشروع الذي يهدف إلى تحسين التزويد المائي لصيف 2025.



وفي منطقة تلال الذهب، تابع العمل في مشروع إعادة تأهيل شبكات الري بنسبة إنجاز 30%.