 
الثلاثاء 2024-11-05 04:04 م
 

أمين عام وادي الأردن يتفقد مشاريع في الأغوار

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
الثلاثاء، 05-11-2024 02:34 م

الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، اليوم الاثنين، عددًا من المشاريع المائية الاستراتيجية في منطقتي الأغوار الشمالية والوسطى، بهدف تعزيز كفاءة الري وتحسين إدارة الموارد المائية.

اضافة اعلان


ورافقه في الجولة عدد من المسؤولين، بما في ذلك المساعد للشؤون الفنية المهندس ماجد خريسات، ومساعد الأغوار الشمالية والوسطى المهندس فيصل الفقير، ومديرة مشاريع الري والبنى التحتية المهندسة جمانة الدويري.


وبحسب بيان لوزارة المياه والري، فقد شملت الجولة متابعة مشروع إعادة تأهيل ري مناطق داميا وشعشاعة ومستودع الكرامة، الذي يضم شبكة ري حديثة تخدم 230 وحدة زراعية وبلغت نسبة الإنجاز فيه 32%.


كما اطلع الحيصة على مشروع إنشاء خط ربط جديد في الغور الأوسط، حيث تم إنجاز 80% من المشروع الذي يهدف إلى تحسين التزويد المائي لصيف 2025.


وفي منطقة تلال الذهب، تابع العمل في مشروع إعادة تأهيل شبكات الري بنسبة إنجاز 30%.


وأكد الحيصة أن هذه المشاريع تأتي لتعزيز كفاءة شبكات الري، وتحديث البنية التحتية، وتقليل الفاقد المائي، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي وتحقيق استدامة مائية.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فلسطين القسام تجهز على 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر

العيسوي: مواقف الهاشميين في الدفاع عن فلسطين مشرفة ويخلدها التاريخ

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من جامعة العلوم التطبيقية وشباب عجلون

ت

عربي ودولي حملة ترامب تعول على إقبال الناخبين والمقترعين "الصامتين"

ارادة ملكية

أخبار محلية إرادة مـلكية بترفيعات بالأجهزة الأمنية

تعبيرية

أخبار محلية مواطنون في بلعما يطالبون بتحسين خدمات المياه

ا

عربي ودولي زاخاروفا تعلن استعداد روسيا للنظر في أي مقترحات أمريكية بعد الانتخابات

قصف على غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43.391 والإصابات إلى 102.347 منذ بدء العدوان

أرشيفية

عربي ودولي الدفاع الروسية تؤمن طريقا حدوديا مع روسيا في مقاطعة كورسك



 


الأكثر مشاهدة