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أمين عام وزارة الأوقاف يحضر ختمة القرآن ضمن المبادرة الملكية

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جانب من الختمة
 
الإثنين، 15-06-2026 10:29 م

الوكيل الإخباري- حضر أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور إسماعيل الخطبا، مساء اليوم الاثنين، فعاليات ختمة القرآن الكريم ضمن مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني لختمة القرآن الكريم.

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وقال الخطبا إن هذه المبادرة الملكية، التي تنفذها الوزارة في مساجد المملكة على مدار العام، تأتي في إطار تعزيز رسالة المساجد الدينية والتربوية، والتشجيع على تلاوة القرآن الكريم وختمه بصورة منتظمة، من خلال تنظيم حلقات لقراءة القرآن الكريم وختمه بواقع 12 ختمة سنوياً، بمعدل ختمة واحدة كل شهر.


وأشار إلى أن المبادرة تعتمد على قراءة ربع حزب بعد كل صلاة من الصلوات الخمس، بما يمكّن المشاركين من إنجاز ختمة كاملة شهرياً، وسط متابعة وإشراف من أئمة المساجد والوعاظ والمؤذنين ومشرفي دور القرآن الكريم المؤهلين.


وأكد الخطبا أن المبادرة تساهم في إحياء دور المساجد في العبادة والتعليم، وتعزيز الارتباط بكتاب الله تعالى، وترسيخ قيم التدبر والتلاوة بين مختلف فئات المجتمع.

 
 


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