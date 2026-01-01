أمين عام وزارة الإدارة المحلية يتفقد جاهزية بلدية جرش للأحوال الجوية السائدة

واطلع الرحامنه، بحضور محافظ جرش الدكتور مالك خريسات ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، على سير العمل في غرفة إدارة الأزمات والطوارئ واطمأن على جاهزية البلدية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، خاصة مع تأثيرات المنخفض الجوي الأخير.
وأشاد خريسات بالجهود الكبيرة التي بذلتها كوادر بلدية جرش، ومستويات جاهزيتها للاستجابة لأي طارئ.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الطيبة تواصل أعمالها الميدانية للتعامل مع المنخفض الجوي
-
موجودات صندوق استثمار أموال الضمان تصل إلى 18.6 مليار دينار نهاية عام 2025
-
بلدية بني عبيد: تركيب عبارات بديلة بين إشارتي ظفار ومخيم الحصن
-
الأشغال تؤكد استمرار جهودها في إسناد بلدة "العراق" بالكرك رغم حالات الاعتداء على كوادرها
-
زراعة البادية الشمالية الغربية تنفذ 32 مشروعًا لتمكين المرأة الريفية في 2025
-
أستاذ جامعي ينشئ مصلى داخل جامعة اليرموك على نفقته الخاصة صدقةً جاريّة عن والديه
-
2025 .. ولي العهد نقل للأردن تكنولوجيا المستقبل وأعلن عن توثيق السَّردية الأردنية
-
دخول النظام المعدّل للمركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم حيّز التنفيذ