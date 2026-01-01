الخميس 2026-01-01 07:15 م

أمين عام وزارة الإدارة المحلية يتفقد جاهزية بلدية جرش للأحوال الجوية السائدة

الخميس، 01-01-2026 06:24 م

الوكيل الإخباري-  زار أمين عام وزارة الإدارة المحلية بالوكالة الدكتور بكر الرحامنه اليوم الخميس بلدية جرش الكبرى للاطلاع على واقع العمل والجهود المبذولة وجاهزيتها استعدادًا للتعامل مع الأحوال الجوية السائدة.

واطلع الرحامنه، بحضور محافظ جرش الدكتور مالك خريسات ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، على سير العمل في غرفة إدارة الأزمات والطوارئ واطمأن على جاهزية البلدية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، خاصة مع تأثيرات المنخفض الجوي الأخير.


وأشاد خريسات بالجهود الكبيرة التي بذلتها كوادر بلدية جرش، ومستويات جاهزيتها للاستجابة لأي طارئ.

 

وقدم رئيس لجنة بلدية بني ياسين إيجازاً مفصلاً عن أعمال البلدية وما قامت به كوادرها خلال المنخفضات السابقة من جهود لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على البنية التحتية، لافتًا إلى الاستعدادات الحالية لمواجهة المنخفض الجوي والتي شملت تجهيز الفرق ومراكز الطوارئ وخطط التدخل السريع لضمان أقل ضرر ممكن للمرافق والخدمات العامة.

 
 


