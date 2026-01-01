أمين عام وزارة الإدارة المحلية يتفقد جاهزية بلدية جرش للأحوال الجوية السائدة

الوكيل الإخباري- زار أمين عام وزارة الإدارة المحلية بالوكالة الدكتور بكر الرحامنه اليوم الخميس بلدية جرش الكبرى للاطلاع على واقع العمل والجهود المبذولة وجاهزيتها استعدادًا للتعامل مع الأحوال الجوية السائدة.

واطلع الرحامنه، بحضور محافظ جرش الدكتور مالك خريسات ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، على سير العمل في غرفة إدارة الأزمات والطوارئ واطمأن على جاهزية البلدية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، خاصة مع تأثيرات المنخفض الجوي الأخير.



وأشاد خريسات بالجهود الكبيرة التي بذلتها كوادر بلدية جرش، ومستويات جاهزيتها للاستجابة لأي طارئ.

