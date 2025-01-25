أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تتفقد مشاريع الوزارة في السلط والكرك

وخلال زيارتها لموقع إنشاء مركز الخدمات الحكومي في الكرك اطلعت الزعبي على سير العمل بالمشروع مؤكدة أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذه والذي يعد أحد المشاريع التنموية المستقبلية البارزة في المحافظة ومن المقرر أن يبدأ تقديم خدماته للمواطنين في الربع الأول من عام 2025.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الشباب يتفقد مركزي شباب وشابات في المفرق
-
"تطوير العقبة" توقع اتفاقية رعاية لنادي شباب العقبة
-
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للشوبكي والحياري بالشفاء العاجل
-
أبو علي يلتقي القطاع التجاري حول نظام الفوترة الوطني
-
بحث إجراءات تطبيق تعليمات التتبع الغذائي
-
اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات
-
"شؤون المرأة" تعقد اللقاء الأول لشبكة النساء الحزبيات
-
تحذير هام للاردنيين عند شراء الذهب