أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تتفقد مشاريع الوزارة في السلط والكرك

الوكيل الإخباري- ضمن جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتعزيز البنية التحتية الرقمية في جميع القطاعات وتحسين جودة الخدمات الحكومية قامت أمين عام الوزارة سميرة الزعبي اليوم السبت بجولة ميدانية شملت تفقد موقع المستشفى الافتراضي في السلط ومركز الخدمات الحكومي في محافظة الكرك.



وخلال زيارتها لموقع إنشاء مركز الخدمات الحكومي في الكرك اطلعت الزعبي على سير العمل بالمشروع مؤكدة أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذه والذي يعد أحد المشاريع التنموية المستقبلية البارزة في المحافظة ومن المقرر أن يبدأ تقديم خدماته للمواطنين في الربع الأول من عام 2025.

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