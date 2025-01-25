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أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تتفقد مشاريع الوزارة في السلط والكرك

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
وزارة الاقتصاد الرقمي
السبت، 25-01-2025 07:46 م

الوكيل الإخباري-   ضمن جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتعزيز البنية التحتية الرقمية في جميع القطاعات وتحسين جودة الخدمات الحكومية قامت أمين عام الوزارة سميرة الزعبي اليوم  السبت بجولة ميدانية شملت تفقد موقع المستشفى الافتراضي في السلط ومركز الخدمات الحكومي في محافظة الكرك.

وخلال زيارتها لموقع إنشاء مركز الخدمات الحكومي في الكرك اطلعت الزعبي على سير العمل بالمشروع مؤكدة أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذه والذي يعد أحد المشاريع التنموية المستقبلية البارزة في المحافظة ومن المقرر أن يبدأ تقديم خدماته للمواطنين في الربع الأول من عام 2025.

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 كما تفقدت الزعبي موقع المستشفى الافتراضي في السلط  واطلعت على سير عمل المشروع الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي، مشددة على دور هذه المشاريع في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير بيئة العمل الحكومية.

 
gnews

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