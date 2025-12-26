أمين عام وزارة التربية يوجه رسالة الى طلبة التوجيهي

الوكيل الإخباري- وجه أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، رسالة للطلبة قبل بدء اليوم الاول لامتحانات الثانوية العامة ( التوجيهي).

وتاليًا نص الرسالة:





(أنتم أكبر من امتحان...وأنبل من نتيجة، جيل أملٍ يتقدّم بثقة نحو النجاح )



إلى أبنائنا وبناتنا طلبة الثانوية العامة في دورتكم التكميلية لعام 2025