أمين عام وزارة الزراعة يتفقد آثار المنخفض الجوي الأخير في الكرك

واطلع الحياري، خلال الجولة التي رافقه فيها مدير زراعة الكرك المهندس مأمون العضايلة، ومساعد مدير المحافظة المهندس رشيد الضمور، ومدير زراعة لواء المزار الجنوبي المهندس مراد الطراونة، على حجم الأضرار التي لحقت بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية نتيجة السيول والفيضانات الأخيرة.
وخلال الجولة، التقى الحياري بمواطن فقد قطيع أغنامه هو وشقيقه نتيجة السيول، معبرا عن تعاطفه واهتمامه بمتابعة أوضاع المتضررين والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة.
وفي ختام الزيارة، وجّه أمين عام الوزارة بإعداد تقرير فني مفصّل يوثق حجم الأضرار في القطاع الزراعي بمحافظة الكرك، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المتضررين، ووضع التصورات المناسبة لتعزيز خطط الاستجابة والتعامل مع الظروف الجوية الطارئة مستقبلاً.
-
أخبار متعلقة
-
مؤسسات تنفذ فعاليات وأنشطة متنوعة
-
إعادة فتح شارع سيل الزرقاء الفرعي بجرش
-
تمديد قرار منح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي لنهاية آذار
-
مجلس الوزراء يوافق على مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة 2026
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة
-
قرار حكومي جديد بشأن تأجيل خدمة خدمة العلم
-
استثمار جديد في "الطفيلة الصناعية" بقيمة 10 ملايين دينار يوفر 200 فرص عمل
-
حسّان يؤكد ضرورة البناء على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية