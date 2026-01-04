أمين عام وزارة الزراعة يتفقد آثار المنخفض الجوي الأخير في الكرك

الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام وزارة الزراعة، المهندس محمد الحياري، اليوم الأحد، آثار المنخفض الجوي الأخير وما خلفه من سيول وفيضانات، والتي تسببت بأضرار في القطاع الزراعي بعدة مناطق بالمحافظة.

واطلع الحياري، خلال الجولة التي رافقه فيها مدير زراعة الكرك المهندس مأمون العضايلة، ومساعد مدير المحافظة المهندس رشيد الضمور، ومدير زراعة لواء المزار الجنوبي المهندس مراد الطراونة، على حجم الأضرار التي لحقت بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية نتيجة السيول والفيضانات الأخيرة.



وخلال الجولة، التقى الحياري بمواطن فقد قطيع أغنامه هو وشقيقه نتيجة السيول، معبرا عن تعاطفه واهتمامه بمتابعة أوضاع المتضررين والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة.