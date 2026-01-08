الخميس 2026-01-08 11:40 م

أمين عام وزارة السياحة والآثار يتفقد مواقع سياحية في لواء الكورة

الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام وزارة السياحة والآثار يزن الخضير، مواقع سياحية وأثرية في لواء الكورة، بهدف الاطلاع على الواقع السياحي وتقييم احتياجات المنطقة.

وشملت الجولة، زيارة عدد من المعالم السياحية والطبيعية في لواء الكورة، من بينها مغارة برقش، وغابات برقش، ومنطقة أم النمل، وكهف سيدنا مسيح، حيث تم الوقوف على الإمكانيات السياحية المتوفرة، وبحث سبل تطويرها وتعزيز الاستفادة منها.


وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين البلديات ووزارة السياحة والآثار، ودعم المشاريع السياحية والتنموية التي تسهم في النهوض بالقطاع السياحي وخدمة المجتمع المحلي.

 
 


