أمين عام وزارة السياحة والآثار يتفقد مواقع سياحية في لواء الكورة

وشملت الجولة، زيارة عدد من المعالم السياحية والطبيعية في لواء الكورة، من بينها مغارة برقش، وغابات برقش، ومنطقة أم النمل، وكهف سيدنا مسيح، حيث تم الوقوف على الإمكانيات السياحية المتوفرة، وبحث سبل تطويرها وتعزيز الاستفادة منها.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين البلديات ووزارة السياحة والآثار، ودعم المشاريع السياحية والتنموية التي تسهم في النهوض بالقطاع السياحي وخدمة المجتمع المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
أنشطة شبابية وتنموية في عدد من المحافظات
-
ورشة متخصصة في تصميم مشاريع العمل الجماعي ضمن مشروع ترابط الشباب في إربد
-
جاهزية حكومية قصوى لمواجهة منخفض جوي عالي الخطورة الجمعة
-
وزير الإدارة المحلية يجتمع برؤساء لجان بلديات إربد
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية حول قمة الأردن والاتحاد الأوروبي في عمّان
-
بيان مشترك: انتهاك الكيان للقانون الدولي لن يمر دون محاسبة
-
هام من الاتحاد الأردني حول تذاكر النشامى في كأس العالم
-
وزارة الشباب تنفذ حملة تشجير في العاصمة عمّان ضمن برنامج التطوع الأخضر