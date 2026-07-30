الخميس 2026-07-30 09:33 م

أمين عام وزارة الشباب يتفقد المرافق الشبابية في العقبة ووادي عربة

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جانب من الزيارة
 
الخميس، 30-07-2026 08:11 م

الوكيل الإخباري- تفقّد أمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر، اليوم الخميس، المرافق والمنشآت الشبابية في محافظة العقبة، ضمن جولة ميدانية موسعة شملت عدداً من المراكز الشبابية في منطقة وادي عربة والقصبة؛ للوقوف على واقع الخدمات المقدمة للحركة الشبابية، ومتابعة سير البرامج والأنشطة المنفذة فيها.

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واستهل أبو بقر جولته بزيارة مركز شباب وشابات رحمة، حيث اطلع على مرافق المركز والتقى بعدد من الأعضاء المستفيدين من خدمات المركز، واستمع خلال اللقاء إلى مداخلات الشابات وتطلعاتهن واحتياجاتهن البرامجية والتنموية.


ووجّه بضرورة استثمار هذه المرافق بالشكل الأمثل، ومتابعة تنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة لتظل بيئة آمنة وجاذبة للشباب.


كما شملت الجولة زيارة مركز شباب وشابات العقبة، ومركز شباب الريشة بحضور رئيس لجنة بلدية وادي عربة الدكتور جمال عبيدات، ومركز شباب القريقرة، حيث التقى عدد من منتسبي المراكز الشبابية في منطقتي الريشة والقريقرة، واستمع لتطلعاتهم، ونوعية البرامج التي تتناسب مع ميولهم وتوجهاتهم، واطلع على واقع المنشآت والخدمات التي تقدمها المراكز الشبابية في المحافظة.


ورافقه خلال الزيارات مدير شباب العقبة، أحمد الحسن، الذي قدم شرحاً موسعاً حول البرامج التدريبية المنفذة في المراكز، وأبرز الفعاليات التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم في العمل التطوعي والريادة المجتمعية.


وأكد الدكتور أبو بقر التزام الوزارة بتقديم الدعم الكامل للمراكز الشبابية في محافظة العقبة، وتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات لتطوير وتوسيع نطاق الخدمات الموجهة للقطاع الشبابي.


وشدد خلال لقاءاته على الدور المحوري الذي تضطلع به المراكز الشبابية في نشر الوعي المجتمعي، ومواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية، من خلال برامج نوعية تستهدف بناء شخصية الشباب.

وأوضح، أن الوزارة تركز على تصميم برامج شبابية مستدامة وهادفة تسهم في استثمار أوقات فراغ الشباب وطاقاتهم بشكل إيجابي، بما يحصنهم ويحولهم إلى عناصر فاعلة وبنّاءة في مجتمعاتهم المحلية.

 
 


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أخبار محلية أمين عام وزارة الشباب يتفقد المرافق الشبابية في العقبة ووادي عربة



 
 






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