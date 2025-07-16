أمين عام وزارة الشباب يتفقد معسكرات الحسين في عجلون

الوكيل الإخباري- أكد أمين عام وزارة الشباب، الدكتور مازن أبو بقر، حرص الوزارة على تفعيل دور المراكز الشبابية من خلال خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحديث برامجها وأنشطتها وتطوير مرافقها وتمكين العاملين فيها، بما يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في مختلف المجالات.

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وقال خلال زيارة تفقدية لمعسكر الحسين للعمل والبناء في محافظة عجلون اليوم الأربعاء، إن الزيارة تأتي في إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ المعسكرات التي انطلقت برعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وتستمر حتى نهاية الشهر المقبل.



وبين، أن المعسكرات هذا العام تميزت بإدخال مفاهيم حديثة إلى برامجها استجابة لتطلعات الشباب واهتماماتهم من أبرزها الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، بهدف تعزيز مفاهيم الأمن الوطني وترسيخ الهوية الوطنية الأردنية.



وأشار إلى تمديد فترة المعسكرات وزيادة معسكرات المبيت لضمان تحقيق أثر فعلي ومستدام في نفوس المشاركين والمشاركات، لافتًا إلى رصد تفاعل كبير من الشباب ما يعكس نجاح هذه البرامج في تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.