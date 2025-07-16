أمين عام وزارة الشباب يتفقد معسكرات الحسين في عجلون

وقال خلال زيارة تفقدية لمعسكر الحسين للعمل والبناء في محافظة عجلون اليوم الأربعاء، إن الزيارة تأتي في إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ المعسكرات التي انطلقت برعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وتستمر حتى نهاية الشهر المقبل.
وبين، أن المعسكرات هذا العام تميزت بإدخال مفاهيم حديثة إلى برامجها استجابة لتطلعات الشباب واهتماماتهم من أبرزها الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، بهدف تعزيز مفاهيم الأمن الوطني وترسيخ الهوية الوطنية الأردنية.
وأشار إلى تمديد فترة المعسكرات وزيادة معسكرات المبيت لضمان تحقيق أثر فعلي ومستدام في نفوس المشاركين والمشاركات، لافتًا إلى رصد تفاعل كبير من الشباب ما يعكس نجاح هذه البرامج في تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.
بدوره، قال مدير شباب عجلون، يحيى المومني، إن الزيارة تضمنت حضور معسكر المرشدات المتقدم لإقليم الشمال، والاطلاع على برامج المعسكر ونشاطاته، وتفقد البنية التحتية واحتياجاتها بما يضمن تقديم خدمات شبابية متميزة تواكب تطلعات الشباب وتدعم مشاركتهم الفاعلة.
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