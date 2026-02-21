أمين عام وزارة الصحة يتفقد مراكز صحية في إربد

الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رياض الشياب، مركزين صحيين هما الصريح الشامل وكفرسوم الأولي لمتابعة سير أعمال الصيانة وإعادة تشغيلهما بالشكل الاعتيادي في الأيام القليلة المقبلة، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير-كريستوف شاتزيسافاس وسفير منظمة الصحة العالمية ومدير صحة محافظة إربد الدكتور شادي بني هاني.

