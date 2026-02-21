السبت 2026-02-21 09:51 م

أمين عام وزارة الصحة يتفقد مراكز صحية في إربد

السبت، 21-02-2026 08:57 م

الوكيل الإخباري-    تفقد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رياض الشياب، مركزين صحيين هما الصريح الشامل وكفرسوم الأولي لمتابعة سير أعمال الصيانة وإعادة تشغيلهما بالشكل الاعتيادي في الأيام القليلة المقبلة، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير-كريستوف شاتزيسافاس وسفير منظمة الصحة العالمية ومدير صحة محافظة إربد الدكتور شادي بني هاني.

وأكد الشياب أن الوزارة تمضي قدماً في تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير البنية التحتية للمرافق الصحية، معلناً عن إتمام المرحلة الأولى من أعمال الصيانة والتأهيل التي استهدفت 7 مراكز صحية في محافظة إربد.

 
 


