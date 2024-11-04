أمين عمان والسفير الأذري يبحثان التعاون المشترك

وأكد أمين عمان أهمية تطوير العلاقات البلدية الثنائية مع باكو وباقي المدن الأذرية بما يخدم مصلحة الشعبين الأردني والأذربيجاني.
من جهته، أشاد السفير سليموف بمستوى التطور الذي حققته مدينة عمان في مختلف المجالات، معربًا عن استعداد الحكومة الأذربيجانية لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية والعمل المشترك وتبادل الخبرات.
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