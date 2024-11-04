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أمين عمان والسفير الأذري يبحثان التعاون المشترك

أمين عمان والسفير الأذري
أمين عمان والسفير الأذري
الإثنين، 04-11-2024 05:08 م

الوكيل الإخباري-    بحث أمين عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، خلال لقائه اليوم الاثنين، مع سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة، إيلدار سليموف، العلاقات الثنائية بين مدينتي عمان وباكو، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

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وأكد أمين عمان أهمية تطوير العلاقات البلدية الثنائية مع باكو وباقي المدن الأذرية بما يخدم مصلحة الشعبين الأردني والأذربيجاني.


من جهته، أشاد السفير سليموف بمستوى التطور الذي حققته مدينة عمان في مختلف المجالات، معربًا عن استعداد الحكومة الأذربيجانية لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية والعمل المشترك وتبادل الخبرات.

 
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