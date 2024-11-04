أمين عمان والسفير الأذري يبحثان التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحث أمين عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، خلال لقائه اليوم الاثنين، مع سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة، إيلدار سليموف، العلاقات الثنائية بين مدينتي عمان وباكو، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

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وأكد أمين عمان أهمية تطوير العلاقات البلدية الثنائية مع باكو وباقي المدن الأذرية بما يخدم مصلحة الشعبين الأردني والأذربيجاني.