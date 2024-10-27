أمين عمان والسفير الألماني يبحثان تعزيز التعاون

وأشاد السفير الألماني، خلال اللقاء الذي حضره مدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي، بمستوى التطور الذي وصلت إليه مدينة عمان في جميع المجالات، معربًا عن استعداد الحكومة الألمانية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
يشار إلى أن الحكومة الألمانية، من خلال الوكالة الألمانية للتنمية، تدعم العديد من مشاريع أمانة عمان، خصوصًا فيما يتعلق بمشاريع تحسين البنية التحتية الخضراء وحماية المناخ والموارد، بالإضافة إلى مشاريع فرز النفايات.
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