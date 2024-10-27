أمين عمان والسفير الألماني يبحثان تعزيز التعاون

الوكيل الإخباري- بحث أمين عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، خلال لقائه اليوم الأحد، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة، الدكتور بيرترام فون مولتكه، العلاقات الثنائية بين مدينتي عمان وبرلين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات.

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وأشاد السفير الألماني، خلال اللقاء الذي حضره مدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي، بمستوى التطور الذي وصلت إليه مدينة عمان في جميع المجالات، معربًا عن استعداد الحكومة الألمانية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.