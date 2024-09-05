أمين عمان يبحث والسفير البحريني سبل تعزيز التعاون

وأشاد الشواربة بعمق العلاقات الأخوية و الروابط التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، والتعاون الثنائي في مختلف مجالات العمل المشترك، مشددا على أهمية تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يعود بالنفع والفائدة على البلدين و شعبيهما.
بدوره، أشاد الشيخ خليفة بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والمستوى المتطور الذي وصلت إليه عمان، وجهود "الأمانة" في مختلف مجالات العمل البلدي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون في جميع المجالات.
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