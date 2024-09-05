أمين عمان يبحث والسفير البحريني سبل تعزيز التعاون

الوكيل الإخباري- التقى أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة في مكتبه اليوم الخميس، الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين في عمان وبحث معه سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين.

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وأشاد الشواربة بعمق العلاقات الأخوية و الروابط التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، والتعاون الثنائي في مختلف مجالات العمل المشترك، مشددا على أهمية تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يعود بالنفع والفائدة على البلدين و شعبيهما.