 
الخميس 2024-09-05 05:51 م
 

 

أمين عمان يبحث والسفير البحريني سبل تعزيز التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الخميس، 05-09-2024 03:04 م

الوكيل الإخباري- التقى أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة في مكتبه اليوم الخميس، الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين في عمان وبحث معه سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين.

اضافة اعلان


وأشاد الشواربة بعمق العلاقات الأخوية و الروابط التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، والتعاون الثنائي في مختلف مجالات العمل المشترك، مشددا على أهمية تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يعود بالنفع والفائدة على البلدين و شعبيهما.


بدوره، أشاد الشيخ خليفة بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والمستوى المتطور الذي وصلت إليه عمان، وجهود "الأمانة" في مختلف مجالات العمل البلدي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون في جميع المجالات.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية دوام رسمي لمكاتب الاحوال المدنية يوم الاقتراع وتمديد دوام الاحد والاثنين

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : المواكب المعيقة والعيارات النارية اعتداء على الأرواح - فيديو

لبيد

فلسطين لبيد: إنهاء الحرب من مصلحة إسرائيل

تعبيرية

طب وصحة تعرف على أبرز الطرق لمواجهة الصداع

وزير الأوقاف

أخبار محلية وزير الأوقاف يدين الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

صورة للخبزة العجيبة المغربية | من المصدر

منوعات "الخبزة العجيبة" تسمم العشرات في المغرب

الذهب

اقتصاد محلي سعر تاريخي للذهب في الأردن.. 51 دينارا للغرام

الشاب التركي "أياز صالح كوتش" يرتدي زي سبايدر مان

منوعات " سبايدرمان" يجوب بشوارع تركيا .. ما قصته؟



 


الأكثر مشاهدة