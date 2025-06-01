أمين عمّان يبحث وسفير كازاخستان التعاون المشترك

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الوكيل الإخباري- بحث أمين عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة في مكتبه اليوم الأحد، مع سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة، طلعت شالدانباي، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مدينتي عمّان وأستانا، وآليات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات. اضافة اعلان





وبحسب بيان لـ"الأمانة"، أكد الشواربة خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين عمّان وأستانا، ودعم مجالات التعاون التي تسهم في تعزيز المنفعة المتبادلة بين البلدين الصديقين.



من جانبه، أكد السفير شالدانباي، عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مشيداً بمستوى التطور الذي شهدته عمّان في مختلف مجالات العمل البلدي، وبجهود أمانة عمّان في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.



وأبدى استعداد حكومته لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات العمل المشتركة، بما يُحقق الفائدة والمنفعة لكلا البلدين.



يُشار إلى أن أمانة عمّان ترتبط بـ اتفاقية توأمة مع بلدية أستانا، لتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات تخطيط المدن، وحماية البيئة، والصحة العامة، والبنية التحتية للمدينة، إضافة إلى التعاون في المجالات الثقافية، وإحياء التراث والتاريخ، وتبادل الزيارات والوفود الفنية والتقنية والإدارية في مختلف مجالات العمل البلدي.



وكانت "الأمانة" قد قامت بتسمية شارع باسم الرئيس الكازاخي نور سلطان في عام 2010 في منطقة طارق، كما تم إطلاق اسم المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، طيّب الله ثراه، على شارع في أستانا.