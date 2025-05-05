أمين عمان يزور نقابة الصحفيين

الوكيل الإخباري- زار أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة، يرافقه نائبه محمد رسمي القيسي وعدد من مديري الإدارات اليوم الاثنين، نقابة الصحفيين مهنئا المجلس الجديد بانتخابه ومؤكدا دعم الأمانة لدور الإعلام في خدمة قضايا الوطن وتعزيز مسيرة التنمية.

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