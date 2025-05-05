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أمين عمان يزور نقابة الصحفيين

يوسف الشواربة
يوسف الشواربة
 
الإثنين، 05-05-2025 12:42 م

الوكيل الإخباري-    زار أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة، يرافقه نائبه محمد رسمي القيسي وعدد من مديري الإدارات اليوم الاثنين، نقابة الصحفيين مهنئا المجلس الجديد بانتخابه ومؤكدا دعم الأمانة لدور الإعلام في خدمة قضايا الوطن وتعزيز مسيرة التنمية.

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وقال الشواربة خلال لقائه نقيب الصحفيين طارق المومني وأعضاء المجلس، إن النقابات المهنية أمامها تحديات كثيرة ومختلفة، لكنها قادرة على تجاوزها بفضل كوادرها المؤهلة وإمكاناتها الكبيرة، مشيدا بدور نقابة الصحفيين كبيت للسلطة الرابعة، وعين الدولة والشعب.

 
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