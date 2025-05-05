أمين عمان يزور نقابة الصحفيين

وقال الشواربة خلال لقائه نقيب الصحفيين طارق المومني وأعضاء المجلس، إن النقابات المهنية أمامها تحديات كثيرة ومختلفة، لكنها قادرة على تجاوزها بفضل كوادرها المؤهلة وإمكاناتها الكبيرة، مشيدا بدور نقابة الصحفيين كبيت للسلطة الرابعة، وعين الدولة والشعب.
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