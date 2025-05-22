أمين عمان يفتتح حديقتي أبو نصير والمحطة

الوكيل الإخباري- افتتح أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة اليوم الخميس بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 79، حديقة إشارات أبو نصير (حديقة الإشارات)، بعد إتمام إعادة تأهيلها وتحسين بنيتها التحتية ضمن خطة الأمانة لتطوير الحدائق العامة، وزيادة الرقعة الخضراء والمساحات الحضرية وإيجاد متنفسات طبيعية للمواطنين.

اضافة اعلان



وتضم الحديقة، التي أنشئت عام 1989 في منطقة أبو نصير، على مساحة 4393 مترا مربعا، العديد من المرافق التي تخدم مرتاديها، حيث تحتوي على ملعب كرة قدم 30× 40 مترا، ومنطقة ألعاب أطفال، وساحة متعددة الاستعمالات، إضافة إلى جلسات وممرات مؤهلة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة، ومقاعد ومظلة.