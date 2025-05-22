أمين عمان يفتتح حديقتي أبو نصير والمحطة

وتضم الحديقة، التي أنشئت عام 1989 في منطقة أبو نصير، على مساحة 4393 مترا مربعا، العديد من المرافق التي تخدم مرتاديها، حيث تحتوي على ملعب كرة قدم 30× 40 مترا، ومنطقة ألعاب أطفال، وساحة متعددة الاستعمالات، إضافة إلى جلسات وممرات مؤهلة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة، ومقاعد ومظلة.
واشتملت أعمال إعادة تأهيل الحديقة على زراعة 224 شجرة، و365 شجيرة، إضافة الى 750 من الحوليات والمعمرات.
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