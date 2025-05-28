أمين عمان يلزم الموظفين ببصمة الدوام

واصدر الشواربة تعميما أكد فيه على رؤساء الأقسام الادارية بمتابعة مباشرة العمل للموظفين والمستخدمين والعمال المنقولين الى مرتبهم ومخاطبة دائرة شؤون الموظفين لاعلامهم بتاريخ المباشرة من عدمها.
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