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أم الجمال الأثرية تتزين بالأعلام دعماً للنشامى

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أم الجمال الأثرية تتزين بالأعلام دعماً للنشامى
 
الإثنين، 15-06-2026 09:22 م

الوكيل الإخباري- اكتست مدينة أم الجمال الأثرية بالأعلام الوطنية، وسط مشاركة فاعليات شبابية من الجنسين ارتدوا قمصان المنتخب الوطني لكرة القدم، في فعالية هدفت إلى إعلان الدعم والمؤازرة لـ"النشامى" في مشاركته ببطولة كأس العالم.

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وجال المشاركون في أرجاء المدينة الأثرية، انطلاقا من بوابتها التي جرى تطويرها بتصاميم تمزج بين الطابعين التراثي والحديث، بعد إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي "لليونسكو"، مؤكدين دعمهم للمنتخب الوطني من أجل تحقيق نتائج إيجابية في هذا المحفل العالمي، ورفع اسم الرياضة الأردنية في مختلف المحافل الدولية.


وقال رئيس لجنة بلدية أم الجمال محمد أبو عليم، إن المنتخب الوطني يحمل راية الأردن في المحافل الرياضية ويمثل عزيمة شعب بأكمله، ويكتب بجهود وإصرار لاعبيه صفحات مشرقة في تاريخ الكرة الأردنية.


وأكد أن قلوب الأردنيين مع المنتخب، ودعواتهم تسبقه، وأن أبناء أم الجمال يقفون خلفه بكل محبة وإيمان، مؤمنين بقدرته على رفع اسم الأردن عاليا وإسعاد جماهيره.


وأشار إلى أن جهود بلدية أم الجمال، من خلال الموقع الأثري، في تنظيم فعاليات دعم ومؤازرة المنتخب الوطني، تسهم في الترويج للمدينة الأثرية بعد إدراجها ضمن قائمة "اليونسكو"، بما يعزز حضورها على الخريطة السياحية عالميا، ويدعم جذب السياحة الخارجية إلى هذا الموقع التاريخي المهم.

 
 


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