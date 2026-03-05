أم الجمال تنضم إلى شبكة الأغذية والزراعة التابعة لـ"الفاو"

وقال أبو عليم، إن الإنجاز جاء تقديرا لجهود المجتمع المحلي في الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي وتعزيز استدامة الموارد المحلية.
وأضاف أن الانضمام جاء نتيجة جهود مشتركة من بلدية أم الجمال وسفارة المملكة في روما، إذ يعكس هذا الاعتراف الدولي المكانة المتقدمة التي وصلت إليها أم الجمال كنموذج ريفي متميز يجمع بين أصالة التراث وروح الابتكار، ويعزز حضورها على الخارطة العالمية للقرى التي توائم بين التراث الغذائي والتعليم والسياحة المستدامة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص تنموية واعدة لأبناء المجتمع.
ولفت إلى الاعتراف الدولي ليس إنجازا عابرا، بل ثمرة جهد متواصل، ورؤية قيادية واعية، وعمل دؤوب آمن بالتميز نهجا، وبالإنجاز ثقافة، وبالعمل البلدي رسالة سامية تصنع بالجهد والمسؤولية.
يذكر أن انضمام أم الجمال إلى شبكة (FAO MuNe) يأتي انسجاما مع رؤية الفاو العالمية الهادفة إلى تحقيق إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل للجميع، وترسيخ مفهوم التنمية المتكاملة القائمة على تمكين المجتمعات المحلية والحفاظ على مواردها الطبيعية.
-
أخبار متعلقة
-
الملك: الاعتداءات الإيرانية على المملكة وعدد من دول المنطقة انتهاك لسيادة الدول
-
ماذا قال الحنيطي لكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية؟
-
التعليم العالي: 747 ألفاً استفادوا من صندوق دعم الطالب الجامعي
-
السفيرة رولان محمود سماره تقدم أوراق اعتمداها إلى الرئيس الكيني
-
صدور إرادة ملكية سامية
-
الأمانة تخالف 163 منشأة لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية
-
وزير الزراعة يتفقد مديريات الزراعة في جرش وعجلون ويؤكد تكثيف الرقابة على الثروة الحرجية
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية