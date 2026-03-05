أم الجمال تنضم إلى شبكة الأغذية والزراعة التابعة لـ"الفاو"

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس لجنة بلدية أم الجمال محمد أبو عليم، عن إنجاز جديد يعكس مكانة أم الجمال على المستوى الدولي، حيث تم الاعتراف بها ضمن شبكة متاحف وشبكة الأغذية والزراعة التابعة لـلفاو.

وقال أبو عليم، إن الإنجاز جاء تقديرا لجهود المجتمع المحلي في الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي وتعزيز استدامة الموارد المحلية.



وأضاف أن الانضمام جاء نتيجة جهود مشتركة من بلدية أم الجمال وسفارة المملكة في روما، إذ يعكس هذا الاعتراف الدولي المكانة المتقدمة التي وصلت إليها أم الجمال كنموذج ريفي متميز يجمع بين أصالة التراث وروح الابتكار، ويعزز حضورها على الخارطة العالمية للقرى التي توائم بين التراث الغذائي والتعليم والسياحة المستدامة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص تنموية واعدة لأبناء المجتمع.



ولفت إلى الاعتراف الدولي ليس إنجازا عابرا، بل ثمرة جهد متواصل، ورؤية قيادية واعية، وعمل دؤوب آمن بالتميز نهجا، وبالإنجاز ثقافة، وبالعمل البلدي رسالة سامية تصنع بالجهد والمسؤولية.