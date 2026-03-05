الخميس 2026-03-05 06:23 م

أم الجمال تنضم إلى شبكة الأغذية والزراعة التابعة لـ"الفاو"

ة
أرشيفية
 
الخميس، 05-03-2026 04:46 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس لجنة بلدية أم الجمال محمد أبو عليم، عن إنجاز جديد يعكس مكانة أم الجمال على المستوى الدولي، حيث تم الاعتراف بها ضمن شبكة متاحف وشبكة الأغذية والزراعة التابعة لـلفاو.

اضافة اعلان


وقال أبو عليم، إن الإنجاز جاء تقديرا لجهود المجتمع المحلي في الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي وتعزيز استدامة الموارد المحلية.


وأضاف أن الانضمام جاء نتيجة جهود مشتركة من بلدية أم الجمال وسفارة المملكة في روما، إذ يعكس هذا الاعتراف الدولي المكانة المتقدمة التي وصلت إليها أم الجمال كنموذج ريفي متميز يجمع بين أصالة التراث وروح الابتكار، ويعزز حضورها على الخارطة العالمية للقرى التي توائم بين التراث الغذائي والتعليم والسياحة المستدامة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص تنموية واعدة لأبناء المجتمع.


ولفت إلى الاعتراف الدولي ليس إنجازا عابرا، بل ثمرة جهد متواصل، ورؤية قيادية واعية، وعمل دؤوب آمن بالتميز نهجا، وبالإنجاز ثقافة، وبالعمل البلدي رسالة سامية تصنع بالجهد والمسؤولية.


يذكر أن انضمام أم الجمال إلى شبكة (FAO MuNe) يأتي انسجاما مع رؤية الفاو العالمية الهادفة إلى تحقيق إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل للجميع، وترسيخ مفهوم التنمية المتكاملة القائمة على تمكين المجتمعات المحلية والحفاظ على مواردها الطبيعية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية الملك: الاعتداءات الإيرانية على المملكة وعدد من دول المنطقة انتهاك لسيادة الدول

ت

أخبار محلية ماذا قال الحنيطي لكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية؟

و

أخبار الشركات بنك الإسكان ينظم إفطاراً في متحف الأطفال ضمن نشاطات برنامج "إمكان الإسكان"

ا

اقتصاد محلي عاجل انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

و

عربي ودولي دخان يتصاعد فوق شمال الرياض

ع

أخبار محلية التعليم العالي: 747 ألفاً استفادوا من صندوق دعم الطالب الجامعي

ة

أخبار محلية أم الجمال تنضم إلى شبكة الأغذية والزراعة التابعة لـ"الفاو"

ت

أخبار محلية السفيرة رولان محمود سماره تقدم أوراق اعتمداها إلى الرئيس الكيني



 






الأكثر مشاهدة