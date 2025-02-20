 
الخميس 2025-02-20 09:36 ص
 

أم مكلومة تناشد: انقذوا طفلي سيف (فيديو)

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
الخميس، 20-02-2025 08:21 ص

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- ناشدت والدة الطفل سيف الدين الخريشا بحل أزمة ابنها الذي يعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي.

وقالت: "أتوجه بالمناشدة إلى أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة بأن يرأفوا بحالي وأن يمدوا يد العون والمساعدة لي، حيث إنني أمٌّ عجزت بعد كل المحاولات لإيجاد طريقة لعلاج ابني الذي يبلغ من العمر ٤ سنوات ونصف."

وتابعت الأم المكلومة حديثها: "شخّصه الأطباء بمرض نادر وخطير وهو ضمور العضلات الشوكي، وهو مرض يصيب العضلات بالضعف، ويبدأ من عضلات الحوض ويتطور بسرعة كبيرة ليصيب جميع عضلات الجسم، مما يؤدي إلى الشلل التام مبكرًا ثم الوفاة في عمر صغير نتيجة ضعف عضلات التنفس والقلب. ولا يوجد علاج له في الأردن أبدًا، والعلاج الوحيد هو عبارة عن حقنة جينية لمرة واحدة موجودة في قطر، ويجب أن يأخذها طفلي قبل بلوغه سن السادسة، لأنها بعد ذلك لا تفيد أبدًا."

واختتمت: "وأنا أتوجه بهذه المناشدة وكلي أمل بالله سبحانه وتعالى، ثم فيكم، بتقديم العون والمساعدة لي، والرأفة بحالي وحال ابني المريض قبل فوات الأوان.. ساعدوا ابني سيف."

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