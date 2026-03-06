أناشيد دينية ومسابقات ثقافية في "أماسي رمضان" في السلط

الوكيل الإخباري- قدم الفنان محمود سلطان اليوم الخميس في مركز موسى الساكت الثقافي بمدينة السلط، عددًا من الأناشيد الدينية التي تتناسب مع شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن فعاليات أماسي رمضان التي تنظمها وزارة الثقافة في جميع محافظات المملكة.

