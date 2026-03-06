أناشيد دينية ومسابقات ثقافية في "أماسي رمضان" في السلط

وقالت مديرة ثقافة البلقاء الدكتورة منى سعود، إن فعاليات اليوم تضمنت مسابقات ثقافية ومعرض فن تشكيلي للطلاب المنتسبين لمركز تدريب الفنون التابع لوزارة الثقافة، وفقرات ترفيهية للأطفال ومعرض الكتاب.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يشدد على ضرورة ضبط النفس واستخدام الحوار لحل الأزمات
-
أوقاف البلقاء تقيم مأدبة إفطار للأيتام بيوم اليتيم في العالم الإسلامي
-
تواصل فعاليات "أماسي رمضان" الثقافية في جرش
-
تواصل فعاليات "أماسي رمضان" الثقافية في المفرق
-
أمسية ثقافية في منتدى الفريق الإبداعي بالرصيفة
-
الأمن العام يكشف غموض وفاة سيدة بعمان ويلقي القبض على الجاني
-
اجتماع تنسيقي لتعزيز الأنشطة الرياضية في أندية المعلمين بالعقبة
-
تواصل فعاليات أماسي رمضان في مادبا