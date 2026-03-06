الجمعة 2026-03-06 01:05 ص

أناشيد دينية ومسابقات ثقافية في "أماسي رمضان" في السلط

شارع الحمام بالسلط | من المصدر
السلط
 
الجمعة، 06-03-2026 12:01 ص

الوكيل الإخباري-    قدم الفنان محمود سلطان اليوم الخميس في مركز موسى الساكت الثقافي بمدينة السلط، عددًا من الأناشيد الدينية التي تتناسب مع شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن فعاليات أماسي رمضان التي تنظمها وزارة الثقافة في جميع محافظات المملكة.

اضافة اعلان


وقالت مديرة ثقافة البلقاء الدكتورة منى سعود، إن فعاليات اليوم تضمنت مسابقات ثقافية ومعرض فن تشكيلي للطلاب المنتسبين لمركز تدريب الفنون التابع لوزارة الثقافة، وفقرات ترفيهية للأطفال ومعرض الكتاب.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: دمّرنا قدرات إيران الصاروخية و24 سفينة خلال 3 أيام

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم

مضيق هرمز

عربي ودولي رويترز: الصين تجري محادثات مع إيران للسماح بمرور النفط والغاز من مضيق هرمز

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يشدد على ضرورة ضبط النفس واستخدام الحوار لحل الأزمات

سماء تل أبيب وسط وابل جديد من الهجمات الصاروخية الإيرانية

عربي ودولي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق

الطقس حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام في الاردن

الأمم المتحدة

عربي ودولي مسؤول اممي يحذر من انجرار اليمن في دورة عنف جديدة

أوقاف البلقاء تقيم مأدبة إفطار للأيتام بيوم اليتيم في العالم الإسلامي

أخبار محلية أوقاف البلقاء تقيم مأدبة إفطار للأيتام بيوم اليتيم في العالم الإسلامي



 






الأكثر مشاهدة