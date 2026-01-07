أنباء عن تدهور باص معتمرين أردنيين في السعودية - صور

وبحسب المعلومات المتداولة، لم ترد حتى الآن أي تفاصيل مؤكدة حول وقوع إصابات بين ركاب الباص، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي من الجهات المختصة السعودية أو الأردنية يوضح ملابسات الحادث أو نتائجه.
وتبقى المعلومات المتداولة غير مؤكدة إلى حين صدور بيان رسمي يوضح حقيقة ما جرى.
