الأربعاء 2026-01-07 01:55 م

أنباء عن تدهور باص معتمرين أردنيين في السعودية - صور

أنباء عن تدهور باص معتمرين أردنيين في السعودية
أنباء عن تدهور باص معتمرين أردنيين في السعودية
 
الأربعاء، 07-01-2026 12:03 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن حادث تدهور باص يقل معتمرين أردنيين على الطريق الصحراوي في المملكة العربية السعودية.

وبحسب المعلومات المتداولة، لم ترد حتى الآن أي تفاصيل مؤكدة حول وقوع إصابات بين ركاب الباص، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي من الجهات المختصة السعودية أو الأردنية يوضح ملابسات الحادث أو نتائجه.


وتبقى المعلومات المتداولة غير مؤكدة إلى حين صدور بيان رسمي يوضح حقيقة ما جرى.

 


Image1_12026712218544890103.jpg
Image2_12026712218544890103.jpg
Image3_12026712218544890103.jpg

 
 


