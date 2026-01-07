أنباء عن تدهور باص معتمرين أردنيين في السعودية - صور

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن حادث تدهور باص يقل معتمرين أردنيين على الطريق الصحراوي في المملكة العربية السعودية.

وبحسب المعلومات المتداولة، لم ترد حتى الآن أي تفاصيل مؤكدة حول وقوع إصابات بين ركاب الباص، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي من الجهات المختصة السعودية أو الأردنية يوضح ملابسات الحادث أو نتائجه.



وتبقى المعلومات المتداولة غير مؤكدة إلى حين صدور بيان رسمي يوضح حقيقة ما جرى.