"أنت قدها".. رسالة ثقة من جماهير النشامى إلى يزيد أبو ليلى قبل مواجهتي الجزائر والأرجنتين

"أنت قدها".. رسالة ثقة من جماهير النشامى إلى يزيد أبو ليلى قبل مواجهتي الجزائر والأرجنتين