"أنت قدها".. رسالة ثقة من جماهير النشامى إلى يزيد أبو ليلى قبل مواجهتي الجزائر والأرجنتين

وتداولت الجماهير مقطعاً حمل رسائل تحفيزية للحارس أبو ليلى أهمها "انت قدها" لمنحه الثقة الكبيرة، حيث يعد أبو ليلى أحد أبرز عناصر المنتخب الوطني .
وأثنى أبو ليلى على هذه اللافته بالوقوف وتحية الجماهير، في إشارة إلى امتنانه للدعم الجماهيري وإيمانه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه خلال المرحلة المقبلة.
ويواصل النشامى استعداداتهم لخوض مواجهتين من العيار الثقيل، وسط آمال جماهيرية كبيرة بأن ينجح أبو ليلى في حماية عرين المنتخب، وأن يقدم مع زملائه أداءً يليق باسم الأردن في أول مشاركة تاريخية للمنتخب في نهائيات كأس العالم.
وتؤكد رسائل الدعم القادمة من جماهير النشامى، ولا سيما من أبناء الجالية الأردنية في الولايات المتحدة، حجم الالتفاف الجماهيري حول المنتخب الوطني، وإيمان الجماهير بقدرة النشامى على كتابة فصول جديدة من التاريخ الكروي الأردني على الساحة العالمية.
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